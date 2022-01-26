Startuplara destek verdi 20 yatırımcının meleği oldu

Türkiye geleceğe yönelik pek çok startup girişimiyle şimdiden ümit vadeden ülkelerden biri. Türkiye’deki startupların 2021 yılındaki toplam yatırım miktarı 1.5 milyar doları bulurken, girişim başına yatırım tutarı 4.8 milyon dolar olarak açıklandı. Türkiye startup ekosistemindeki en aktif melek yatırım ağı ise, 2021 yılında 20 girişime yatırım yapan Keiretsu Forum Türkiye oldu.

2021’de 20 girişime yatırım yaparak bir rekora imza atan Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, “2021 yılı Türkiye Startup Ekosistemi için rekor bir yıl oldu. Biz de Keiretsu Forum Türkiye olarak 2021’de Türkiye startup ekosistemindeki en aktif melek yatırım ağı olduk. 100’den fazla melek yatırımcımız ile Türkiye’nin en büyük ve güçlü melek yatırımcı ağı olarak, 2021 yılında kendi rekorumuza imza atıp seneyi 20 girişimle kapattık. Portföyümüzdeki girişimlerden 2 tanesinin exit gerçekleştirdiği 2021 yılında, en çok yatırım alan Türkiye çıkışlı 10 girişimden birisi de yatırımlarımız arasında yer alan Servislet oldu. 2022’de de bu büyümeyi devam ettireceğiz” dedi.

2022’de, ekosistemdeki 1.5 milyar dolarlık yatırımın daha da artacağını belirten Eren, “Dünyada NFT, Metaverse gibi yeni kavramlar ortaya çıktı ve şu anda çok büyük bir teknolojik dönüşümün etkisindeyiz. Startup Centrum’un hazırladığı 2021 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, yıl boyunca yapılan 345 yatırım turunda 323 startup yatırım almayı başardı. Toplam yatırım miktarı 1.5 milyar doları bulurken, girişim başına yatırım tutarı ise 4.8 milyon dolar oldu. Geçen seneye baktığımızda üçüncü çeyrekte toplam, bütün ekosistem olarak 116 milyon dolarlık bir yatırım yapılmıştı. Yatırım miktarlarının artmasıyla girişimcilik ekosistemi 2022’de de hızla büyümeye devam edecek ve 2021 yılında gerçekleşen 1.5 milyar dolarlık yatırımın daha da üzerine çıkacak.” dedi.

2022 hedeflerine de değinen Eren, “2022 yılının sonunda kazananlar, teknolojiyi işlerine ve kendi hayatlarına adapte edip, aynı şekilde yatırım perspektifinde de bu startuplara yatırım yapanlar olacaktır. 2022’de hedefimiz nitelikli girişimlerle yatırımcılarımızı bir araya getirip 2021 rakamlarının üzerine çıkmak. 2022’de girişimcilik ekosistemi hız kesmeden büyüyecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Keiretsu Forum Türkiye: Keiretsu Forum, 4 kıtada 53 şubesi ve 3.500’ün üzerinde lisanslı melek yatırımcı üyesi ile dünyanın en büyük melek yatırımcı ağıdır. Teknoloji, tüketim malları, internet, sağlık, enerji, gayrimenkul vb. yüksek büyüme gösteren çeşitli sektörlerdeki 1500'ü aşkın girişimci şirkete, $950 milyon üzerinde melek yatırım gerçekleştirilmesine aracılık etmiştir. Türkiye’de 100’den fazla melek yatırımcısı ve 73 girişime 110 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği yatırım ile Türkiye’nin en büyük ve en güçlü melek yatırımcı ağı olmayı başarmıştır. Keiretsu Forum, iş dünyasının önde gelen isimlerinden, özel sermaye yatırımcılarından, risk sermayedarlarından ve kolektif/kurumsal yatırımcılardan oluşan dünyanın lider yatırımcı topluluğudur. Keiretsu Forum kaliteli bir girişim yaratmak için gerekli olan sermaye, yetenek, teknoloji ve kaynaklara erişimi kolaylaştırmak için girişim sermayedarları, üniversiteler ve diğer partner kuruluşlar ile iş birliği içerisinde çalışır.