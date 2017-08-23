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Sterlin avro karşısında son 8 yılın en düşük seviyesini gördü

- İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış sürecine ilişkin endişelerle İngiliz sterlini Avro karşısında son 8 yılın en düşük seviyesini gördü

Sterlin avro karşısında son 8 yılın en düşük seviyesini gördü

LONDRA (AA) - İngiliz sterlini Avro karşısında son 8 yılın en düşük seviyesini gördü.

İngiltere’nin, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılış sürecine (Brexit) endişelerle İngiliz sterlini Avro karşısında son sekiz yılın en düşük seviyesi olan 1,08 seviyesini buldu.

İngiliz sterlinde 2009 yılının ekim ayından bu yana avro karşısında bu seviyeye görülmemişti.

Londra merkezi analistler arasında AB’den çıkış sürecinin iş dünyasında yarattığı belirsizliklerin sterlinin değer kaybında etkili olduğu düşüncesi hakim.

İngiliz sterlinin değer kayıplarında Avro Bölgesi’nden gelen ekonomik verilerin güçlü olması da rol oynadı.

Sterlin ABD doları karşısında da yüzde 0,33 değer kaybederek, 1,2781 seviyelerinde işlem gördü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bank of Montreal Stratejisti Stephen Gallo, “Brexit görüşmelerinin detaylarının sterlin üzerinde dramatik etkilerinin görülmesi için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan Brexit görüşmelerinde çıkış şartlarından ziyade ticarete ilişkin bir ilerleme görmedik.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May gün içerisinde yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile Avrupa Adalet Divanı'nın yetki alanından da çıkmış olacağını söylemişti.

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