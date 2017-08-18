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Sterlindeki düşüş İngiltere'ye giden turist sayısını artırdı

- Ülkeye haziran ayında gelen turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artarak 3,5 milyon seviyesine ulaştı

Sterlindeki düşüş İngiltere'ye giden turist sayısını artırdı

LONDRA (AA) - İngiltere’ye haziran ayında gelen turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artarak 3,5 milyona yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkeye haziran ayında gelen turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artarak 3,5 milyon seviyesine ulaştı.

Turistlerin İngiltere’de haziran ayındaki toplam harcaması ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artış göstererek 2,2 milyar İngiliz sterlinine yükseldi.

ONS verilerine göre nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise İngiltere’ye gelen turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak toplam 10,8 milyona ulaştı.

Turistlerin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki toplam harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak toplam 6,2 milyar İngiliz sterlinine yükseldi.

Ernst & Young (EY) Item Club’ın Başekonomisti Howard Archer haziran ayında ABD’den İngiltere’ye gelen turistlerin sayısının geçen senenin aynı ayına kıyasla 483 binden 650 bine yükseldiğini belirterek, “Bu 2016 yılının ortalarından bu yana sterlinde yaşanan düşüşten kaynaklanıyor.” ifadesini kullandı.




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