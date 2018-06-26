Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi teknoloji Trabzon Harley-Davidson
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

STK'lerin seçim sonrası beklentileri

- Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak: - "Artık icraat zamanı. Süratle yatırımları canlandırmamız, katma değerli ileri teknoloji üretmemiz şarttır" - Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman: - "AK Parti'nin seçim beyannamesindeki turizmle ilgili vaatlerini bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz" - Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil: - "Bitkisel yağ sanayi sektörü olarak bizim de yeni dönemdeki beklentimiz uzun süredir gündemde olan ve TBMM'de bekleyen 'Tağsiş Yasası'nın çıkması"

STK'lerin seçim sonrası beklentileri

ANKARA (AA) - Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, seçimin geride kaldığını belirterek, "Artık icraat zamanı. Süratle yatırımları canlandırmamız, katma değerli ileri teknoloji üretmemiz şarttır." ifadesini kullandı.

Sarıtoprak, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkeye, millete, devlete ve dünyaya hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul gördüğünü ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildiğini aktaran Sarıtoprak, "Artık icraat zamanı. Süratle yatırımları canlandırmamız, katma değerli ileri teknoloji üretmemiz şarttır. Artık Ar-Ge'ye, inovasyona, Endüstri 4.0'a, marka ve patente, akıllı şehirler ve şebekelere, dijital kalkınmaya odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıtoprak, iş dünyasından da üzerine düşeni yapmasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmeliyiz. Ertelediğimiz yatırımları süratle gerçekleştirmeliyiz. Sayın Başkan'ın süratle ekibini oluşturarak gündemindeki reformları hayata geçirmesini, ekonomi ve dış politika başta olmak üzere milletimizin beklentilerine cevap verecek adımları atmasını, en küçük esnaftan en büyük sanayi kuruluşlarına kadar tüm iş dünyasını rahatlatacak reformları gerçekleştirmesini bekliyoruz."

- "Turizm vaatlerini bekliyoruz"

Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman da seçim öncesi her partinin turizm sektörüyle ilgili vaatlerde bulunduğunu anımsatarak, seçimden zaferle çıkan AK Parti'nin turizmle ilgili vaatlerini gerçekleştirmesini beklediklerini bildirdi.

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki turizmle ilgili vaatlerini bir an önce hayata geçirmesini isteyen Akman, şunları kaydetti:

"Beyannamede yer alan, 'deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kültür, sağlık, termal, kış, golf, yayla, kongre ve fuar gibi turizm türleri geliştirilecek' vaadine öncelik verilmesi gerektiğine inanıyorum. 2023 hedefleri doğrultusunda sağlık turizmi kapsamında gelen turist sayısının 2 milyona çıkarılacağı ve 6 tematik turizm güzergahı oluşturacağına dair verilen sözlerin tutulması da önem arz ediyor."

- "Tağşiş Yasası çıkmalı"

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de seçim sonuçlarının Türkiye demokrasisinin bir zaferi olduğunu, istikrar ve güven ortamının kendini ispat ettiğini ve artık ekonomiye odaklanmak gerektiğini belirtti.

Büyükhelvacıgil, ülkenin önündeki ajandada ilk önceliğin ekonomi olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Hepimiz ekonomide atılacak yeni adımlarla Türkiye'nin büyüme hikayesinin sürdürülmesini ve büyük Türkiye'yi inşa etmek için gerekli reformların yapılmasını bekliyoruz. Bitkisel yağ sanayi sektörü olarak bizim de yeni dönemdeki beklentimiz uzun süredir gündemde olan ve TBMM'de bekleyen 'Tağsiş Yasası'nın çıkması. Sektörümüz için hayati derecede önemli olan, hem üreticinin hem de tüketicinin zarar görmesini önleyecek bu yasanın da öncelikli düzenlemeler arasına alınacağını umut ediyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yağlı tohumunun stratejik ürün kategorisinde değerlendirilmesi ve buna uygun tarım politikalarının geliştirilmesi gerekiyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
24 Haziran SeçimleriAnkara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol AkmanBitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir BüyükhelvacıgilTürk Sanayici Ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5