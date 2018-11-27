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STM'den Pakistan'a siber güvenlik desteği

- STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Pakistan'ın siber güvenlik yetkinliklerinin artırılmasına destek verecek

STM'den Pakistan'a siber güvenlik desteği
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ANKARA (AA) - STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Pakistan Air University arasında Pakistan'da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı'nda (IDEAS) ortak anlayış belgesi imzalandığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, STM'nin, Pakistan'da faaliyet alanını genişlettiği ifade edildi.

STM'nin, IDEAS 2018'de Pakistan Air University ile siber güvenlik ve bilişim alanında ortak anlayış belgesi anlaşmasına imza attığı belirtilen açıklamada, anlaşmayla Pakistan'ın siber güvenlik alanında stratejilerini belirleyen ve Pakistan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCCS) kurulumundan sorumlu kurum olarak belirlenen Pakistan Air Üniversitesinin siber güvenlik alanındaki yetkinliklerinin artırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Anlaşmayla STM, Pakistan Air University öğrencileri ile öğretim üyeleri için siber güvenlik, bilişim alanında özel eğitim ve staj programları organize edecek, uluslararası konferanslar, çalıştaylar düzenleyecek, yüksek lisans programlarında araştırma projelerine danışmanlık verecek. Üniversite de NCCS'nin kurulması için altyapı çalışmalarına destek verecek. Bu anlaşmayla STM'nin bütünleşik siber güvenlik çalışmaları ve kabiliyetleriyle dost ve kardeş ülke Pakistan'ın milli siber güvenlik yetkinliklerini artırması hedefleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
IDEAS 2018Siber GüvenlikSTM
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