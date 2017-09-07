"Stone Design Show Antalya"ya doğru

ANTALYA (AA) - Antalya'da, 18-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek doğal taş fuarına, 40 ülkeden 280 alım heyeti katılacak.

Türkel Fuarcılık AŞ ve Stone Design Show tarafından gerçekleştirilecek doğal taş fuarı kapsamında, Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) basın toplantısı düzenlendi.

Stone Desing Proje Müdürü Melih Kalafatoğlu, yaptığı konuşmada, ekim ayında düzenlenecek fuarın, bilinen mermer fuarlarından farklı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk kez Stone Desing Show olarak, mimarlar, iç mimarlar ve proje mermer firmalarını fuarda bir araya getireceklerini belirten Kalafatoğlu, şunları kaydetti:

"Fuara 90 firmanın katılım sağlamasını, 6 binin üzerinde mimar, iç mimar, peyzaj, tasarım ve proje firmalarının fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz ve ülkemizden 7 üniversite destek verecek. Yurt dışından da 40 ülkeden 280 alım heyetini getireceğiz ve yurt dışından önemli firmaların 1,5 milyon dolarlık alım yapma garantisini sağladığı bir proje olacak. Stone Design, daha önce yapılan mermer fuarlarından çok farklı bir proje olacak. Türkiye'de ilk defa tasarımcıları firmalarla bir araya getireceğiz"

Kalafatoğlu, bu fuarda ilk kez mimarlar ve iç mimarların, proje firmalarının bir araya gelmesi nedeniyle daha önce yapılan mermer fuarlarından farklı olduğunu anlattı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve fuar danışması Doç. Dr. Osman Arayıcı ise 18-21 Ekim arasında endüstri ve akademik bilgiyi ortak platformda buluşturmayı amaçladıklarını ve bunu uluslararası alanda olması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Arayıcı, yurt dışında önemli çalışmalar yapan sektörün ünlü isimlerinden İtalyan tasarımcı Moreno Ratti, Alman İnovatör Sascha Peters, İngiliz mimar Marcos Cruz ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ece Ceylan Baba'nın fuara katılacağını aktardı.

Türkel Fuarcılık AŞ ve Stone Design Show ile ekim ayınca gerçekleştirilecek fuarın gerçekte bir tasarım şenliği olacağını vurgulayan Atıcı, hem sektör temsilcilerini hem de uygulayıcıları bir araya getirme fırsatı bulacaklarını söyledi.