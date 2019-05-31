Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon istanbul ahmet food istanbul
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

"Stranger Things" Coca-Cola kutularında

- Netflix yapımı "Stranger Things" dizisinin görselleri Coca-Cola kutularında yer alacak

banner17

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola ve Netflix iş birliğiyle, "Stranger Things" dizisinin görselleri Coca-Cola kutularında yer alacak.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'da 3. sezonu ile yayına girecek olan dünyaca ünlü "Stranger Things" dizisinin görselleri, haziran ayından itibaren 250 mililitrelik Coca-Cola kutularında yer alacak.

"Coca-Cola & Stranger Things" projesinin lansmanı, Türkiye’nin önderliğinde, ABD, İngiltere ve Fransa’nın yer aldığı ülkelerle aynı anda yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, iş birliğine ilişkin, "Coca-Cola markasının tarihinde, popüler kültür önemli bir yere sahip. Biz de yeni iş birlikleri, yeni içerikler ile markamızın tarihindeki önemli kültürel akımlarla olan bağını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Stranger Things iş birliği de bunun iyi bir örneği. Bu iş birliği ile markamızın sunduğu yeni ve farklı bir deneyimi tüketicilerimizle buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Coca-ColaNetflixStranger Things
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5