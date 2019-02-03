Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda türk-is Trabzon verimlilik Bursa
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım

"Stratejik alanlarda yerli üretim artırılmalı"

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Türkiye'nin, dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerekiyor" - "Ülke olarak bizi 100. yılımıza taşıyacak tek istikametimiz var o da bilişim gibi stratejik alanlarda yerli üretimi artırmak"

banner17

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin, dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek ve stratejik alanlarda üretim yapabilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerektiğini belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Numaralı Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen “Bilişim Ürün ve Hizmetlerinin Yerlileştirilmesi” çalıştayı, ATO Congresium Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Baran, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de bilişim sektörünün 5 yıllık bir süreçte 160 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedeflediğine dikkati çekerek, sektörde ithalatın azaltılması için yerli üretimin önemine işaret etti.

Bilişimde yerlilik hamlelerinin başarıyla sonuçlanması için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerekiyor. Ülke olarak bizi 100. yılımıza taşıyacak tek istikametimiz var o da bilişim gibi stratejik alanlarda yerli üretimi artırmak. Türkiye'nin genç nüfusu önemli bir avantaj teşkil ediyor. Genç nüfusun teknoloji üretmeyi başaracak nitelikte yetiştirilmesi gerekli."

Bilişim sektöründe yerli firmaların üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla ürün ve hizmetlerin yerlileştirilmesi konusunun uzmanlar tarafından tartışıldığı, sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, çözüm önerileri de ele alındı.

Çalıştayda görüşülen konular ve çözüm önerileri, sektörün yararlanması amacıyla Ankara Ticaret Odası tarafından bir rapor halinde yayımlanacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret OdasıGürsel Baran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1