Stüdyo dairelere yeni düzenleme

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Gayrimenkul sektörü temsilcileri, stüdyo dairelerin yapımını yasaklayan yönetmelik taslağını olumlu karşıladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün hazırladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı ile her müstakil konutta en az 1 oturma odası (net alanı 12 metrekare) ve 1 yatak odası (net alanı 9 metrekare) bulunması zorunluluğu getiriliyor. Yeni yönetmelik yasalaşırsa artık stüdyo daireler (1+0) inşa edilemeyecek.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stüdyo daire yapılamamasının doğru bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Bunu hem dernek başkanı hem de gayrimenkul geliştiricisi olarak bir anlamda doğru buluyoruz." dedi.

Torun, bir projede çok sayıda stüdyo daire bulunmasının yanlış kullanımlara sebebiyet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"1+1 zaten öğrenci, bekar veya yaşlı çift olsun, çok sayıda insanın ihtiyacını karşılıyor. Bazı kişilerin de fiyat olarak ancak ona gücü yetiyor. Dolayısıyla 1+1 önemli bir ihtiyacı zaten karşılıyor. Stüdyo dairelerin kaldırılmasının sektöre olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmaz. Bu daireleri önceden yapanlar muaf. Bundan sonra yapacak olanlar da projelerini buna göre yapacaklar. Zaten stüdyo daireye sahip projeler çok azdı."





- "Stüdyo daireler doğru kullanılırsa bir sıkıntı olmaz"





İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da halihazırda bazı belediyelerin stüdyo daire yaptırmadığını belirterek, bu konunun söz konusu taslağa eklendiğini bildirdi.

Durbakayım, "Taslakta yer alan stüdyo dairelere ilişkin kısım en mühim konulardan biri. Stüdyo dairelerin kullanımı rahatsız ediyor ancak tedbir alındığı takdirde, doğru kullanılırsa bir sıkıntı olmaz. Site yönetimi bunun üzerinde durursa önlemek mümkün. Özellikle arazinin çok kıymetli olduğu yerlerde metrekareler büyüdükçe rakamlar artıyor. Bugün evli bir çiftin stüdyo dairede yaşaması mümkün." diye konuştu.

Söz konusu yönetmelik taslağının birçok alandaki probleme cevap vererek ihtiyaçları karşılayacağını dile getiren Durbakayım, şunları kaydetti:

"Taslakta, düşey binalar yerine alçak binalar yapılması teşvik ediliyor. Taslakta eksik gördüğümüz hususlar ise imar transferi ile ilgili bir bahis yok. Bunu tekrar arz edeceğiz. İmar transferi olduğu takdirde eğer yerleşim bölgelerinde, donatı alanlarında bir sıkıntı varsa yeni donatı alanları açılması sağlanabilir. Yapılması gereken bir başka husus da parsellerin bodrum katlarının birlikte kullanılabilmesi için bir açıklık gelmesi ve otoparkların ayrı tapulandırılması..."





- "En ufak daireler kullanışlı metrekarelerde 1+1 olarak planlanabilir"





Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu ise yönetmeliğin yasalaşmasını desteklediklerini ifade ederek, "En ufak konutun 1+1 olmasını daha doğru buluyorum. Stüdyo daire mantığı Türk toplumu için avantajlı ve kullanışlı değil. Onlar yerine en ufak daireler kullanışlı metrekarelerde 1+1 olarak planlanabilir. 1+1 konutları yalnız yaşayan bireylerin yanı sıra çekirdek bir aile de tercih edebilir." dedi.



