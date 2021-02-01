Su tasarrufu çağrısı yaptı

Hijyeni evlerimize taşıyan Unilever Ev Bakım Kategorisi, beklenen mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi sonucunda ortaya çıkan susuzluk riskine karşı ev temizliğinde su tasarrufu çağrısı yapıyor. Cif, Domestos, OMO, Rinso, Yumoş ve Vim gibi hijyen markalarıyla Türkiye’de milyonlarca evin tercihi olan Unilever, su tasarrufu çağrısını somut önerilerle de destekliyor.

Dünyada yaşamın devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynak olan su, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, nüfus artışı ve kaynakların aşırı kullanımı gibi nedenlerle tehlike altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ülkemiz genelinde de 2020 yılının aralık ayında yağışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı[1]. Özellikle sonbahar döneminde beklenen yağışların istenen seviyelerde gerçekleşmemesi başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde baraj doluluklarını etkiledi.

Ev içi su tüketimini iyileştirmek hem gerekli hem de mümkün!

Cif, Domestos, OMO, Rinso, Yumoş ve Vim gibi temizlik ve hijyen ürünleriyle Türkiye’de 10 hanenin 9’una ulaşan Unilever, su verimliliği konusunda da uzun yıllardır çalışan bir şirket. Unilever Ev Bakım Kategorisi, “Temiz Gelecek Vizyonu” kapsamında 1 milyar Avro’luk yatırımla 2030 yılına kadar Unilever’in ev ve çamaşır bakım ürünlerini fosil yakıttan elde edilmiş kimyasallardan tamamen uzaklaştırmayı hedefliyor. Tüm ev bakım markalarını dahil ederek 2020 yılında başladığı bu yolculukta, ürünlerin karbon ayak izini azaltmanın yeni yollarını da ortaya koyuyor.

Temiz Gelecek Vizyonu ile ürünlerin hem üretiminde hem de kullanımında su verimliliğine odaklanmaya devam eden Unilever Ev Bakım Kategorisi, diğer yandan kamuoyunda da su tüketimi bilincinin artmasına katkı sağlıyor.

Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz, “Su kıtlığı bugün gezegenimizde yaşanan en önemli sorunlardan biri. Uzmanlar insanlığın büyük bir su krizi ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekerken su kaynaklarının verimli ve akılcı kullanımı yaşamsal önem taşıyor. 2010 yılında başladığımız Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı kapsamında, Unilever Ev Bakım Kategorisi olarak kullanıcı su ayak izini %7 oranında azaltmayı başardık. Unilever Temiz Gelecek Vizyonu ile bu konuda üretim süreçlerimizi ve ürünlerimizin performansını her geçen gün iyileştirmeye devam ediyor ve aynı zamanda tüketicileri de su kullanım alışkanlıklarında somut değişiklikler için teşvik ediyoruz. Tüm dünyada ev bakım ürünlerimiz ile milyarlarca insanın temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılarken temiz ev, temiz gezegen ve temiz bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz”.

Ev temizliği ve günlük yaşam alışkanlıklarınızı değiştirerek su kaynaklarımızın korunmasına destek olun:

Çamaşırlarınızı yıkarken gereğinden fazla deterjan kullanmak daha fazla köpüğe sebep olur ve makinenizin durulamak için daha fazla su harcamasına yol açar. Her yıl 1 milyon ev doğru miktarda deterjan kullansa 16 milyon nüfuslu İstanbul’un 1 günlük suyu korunmuş olur.

Ön yıkama yapmayın ve her yıkamada sadece ambalaj üzerinde tavsiye edilen kadar deterjan kullanın. Kaliteli bir deterjan kullanarak hem ön yıkamaya gerek olmadan aynı leke çıkarma performansına ulaşabilir hem de her yıl bir çocuğun 10 yıllık içme suyunu kurtarabilirsiniz.

Çamaşırları biriktirerek yıkayın, makineyi az çamaşırla çalıştırmayın. Bir çamaşır makinesi her yıkamada ortalama 176 litre su kullanır. Haftada yalnızca bir makine daha az çamaşır yıkayarak yılda yaklaşık 9 ton suyu koruyun. Bu yöntemi tercih eden 5 ev her yıl bir insanın hayatı boyunca kullanacağı suyu koruyabilir.

Daha az su kullanılarak üretilen konsantre yumuşatıcıları ve deterjanları tercih edin, yılda ortalama 85 bin ton suyun kurtarılmasına daha üretim aşamasında katkı yapın.

Toz alırken sprey formüllü temizleyiciler ve mikrofiber bez kullanın. Böylece su değiştirmeye ihtiyaç duymazsınız.

Zorlu kirler için doğru ürün kullanarak tek seferde ve daha az su ile temizlik yapın.

Temizlenen yüzeye uygun, leke bırakmayan ürünler tercih edin. Böylece su ile durulamaya gerek kalmasın.

Bulaşığı elde değil makinede yıkayın ve makineyi tam dolmadan çalıştırmayın.

Saniyede bir damla akıtan musluk yılda yaklaşık 1 ton su harcar, evdeki muslukların ve sifonların su kaçırmadığından emin olun.

Su tasarruflu armatür kullanarak günde ortalama 38 litreye kadar suyu koruyun.

Temizlik bezlerini akan su yerine su dolu leğende veya makinede yıkayın.

El yıkarken, diş fırçalarken, tıraş olurken ve duş alırken gereksiz olan her an suyu kapatın.

UNILEVER HAKKINDA

Unilever, 190’dan fazla ülkede satılan ürünleri ile her gün 2,5 milyar tüketiciye ulaşan, Gıda, Ev Bakım, Güzellik ve Kişisel Bakım, Dondurma ve İçecek Ürünleri konusunda dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biridir. Dünya genelinde 150.000 çalışanı olan Unilever, 2019 yılında 52 milyar Euro yıllık satış hacmine ulaşmıştır. Şirketin kapsama alanının yarısından fazlası (%59), gelişen ve yükselen pazarlarda yer almaktadır.

Unilever Türkiye portföyünde; OMO, Rinso, Yumoş, Domestos, Cif, Elidor, Dove, Dove Men, Toni&Guy, Signal, Clear, Rexona, Lux, Axe, Lipton, Knorr, Calve, Algida, Carte d’Or, Cornetto, Nogger, Magnum, Max, Vim, Pure Line, Unilever Food Solutions ve Vaseline markaları yer almaktadır.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı (USLP), şirket stratejisinin temelini oluşturmakta ve şunları hedeflemektedir:

2030’a kadar ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkimizi yarı yarıya azaltmak

2020’ye kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve refahlarının iyileştirmek için harekete geçmesine yardımcı olmak

2020’ye kadar milyonlarca insanın geçim kaynaklarını iyileştirmek

USLP, büyümeyi ve şirkete duyulan güveni artırarak değer yaratmakta, maliyetleri düşürürken riskleri azaltmaktadır. Unilever’in, sürdürülebilir yaşam markaları, 2019’da şirketin işinin geri kalanından yüzde 75 daha fazla büyümüş ve şirketin büyümesine yüzde 78 oranında katkı sağlamıştır.

2010 yılından bu yana, Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı aracılığıyla, bir milyardan fazla insanın sağlığını ve refahını geliştirmesine, çevresel ayak izimizi yarıya indirmeye ve işimizi büyütürken milyonlarca insanın geçim kaynaklarını artırmaya yardımcı olmak için harekete geçiyoruz. Şimdiden önemli ilerlemeler kaydettik ve hedefimizi genişletmeye devam ediyoruz. Son olarak 2025 yılına kadar plastik ambalajlarımızın yüzde 100'ünün tamamen yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya gübrelenebilir olmasını sağlamayı taahhüt ettik. Yapılması gereken daha çok şey olsa da 2019 yılında Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde sektör lideri ve on yıl üst üste Globescan/SustainAbility Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Liderleri anketinde en üst sırada yer alan şirket olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz.