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Su tasarrufu sağlayan teknoloji Siemens'te

- Siemens Ev Aletleri, sunduğu akıllı teknolojiler ile çamaşır ve bulaşık yıkama süreçlerinde kontrollü su tüketimi sağlıyor

Su tasarrufu sağlayan teknoloji Siemens'te
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İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, 22 Mart Dünya Su Günü'nde su kaynaklarının etkin kullanımının önemine dikkati çekiyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, ileri teknolojiyi tasarımla birleştiren Siemens Ev Aletleri, yenilikçi ürünlerle hayatı kolaylaştırırken, doğal kaynakları ve çevreyi korumaya özen gösteren ürünlerini tüketiciler ile buluşturuyor.

Siemens avantgarde serisi çamaşır makineleri, yıkama işleminin tüm süreçlerinde kullanıcı ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkıyor.

Dünyanın ilk hassas otomatik deterjan dozajlama sistemi olan i-Dos teknolojisine sahip WM14U840TR, bu teknoloji sayesinde yılda 7 bin litre su tasarrufu sağlarken, deterjan tüketimini de ayarlıyor.

En üst yıkama sınıfı olan A+++'dan yüzde 50 daha fazla enerji verimliliği sağlamasıyla devrim yaratan WM14U840TR, speedPerfect seçeneği ile yıkama süresini yüzde 65'e kadar azaltıyor.

Siemens’in A++ enerji sınıfı SN257I01MT bulaşık makinesi, sunduğu yüksek su ve elektrik tasarrufu miktarı ile dikkati çekiyor. Sadece 6,5 litre su tüketimi ile bulaşıkları yıkarken, Hijyen Ekstra opsiyonuyla yüksek ısıda maksimum hijyen elde ediyor.

SN257I01MT bulaşık makinelerinde bulunan Machine Care opsiyonu da makinedeki koku ve bakteri oluşturabilecek yağ ve kireç kalıntılarını temizlerken, aynı zamanda bulaşık makinesinin bakımını yapıyor ve ömrünü uzatıyor.

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