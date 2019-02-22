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Su tasarrufu yapan çiftçiye devlet desteği

- DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Çiftçilerimiz su tasarrufu konusunda eskiye göre daha bilinçli. Devletimiz damla ve yağmurlama sulaması yapan çiftçilerimizin tesis bedellerinin yarısını desteklemelerle karşılamaktadır. Bu da suyun tasarrufu ve israf edilmemesi için çok önemlidir"

Su tasarrufu yapan çiftçiye devlet desteği
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EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulamada tasarruflu yöntemi seçen çiftçinin desteklendiğini söyledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su tasarrufunun dünyadaki en önemli konulardan biri olduğunu belirtti.

Suyun dünya tarihi boyunca her zaman hayati öneme sahip olduğunu, bu nedenle kullanımına azami önem gösterilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, yıllık kişi başına düşen su miktarına göre ülkelerin, "su fakiri, su stresi yaşayan, su zengini" olarak kategorilere ayrıldığına işaret etti.

Yıllık olarak kişi başına 1380 metreküp su düşen Türkiye'nin "su stresi yaşayan" ülke kategorisinde olduğunu ve özellikle sulamada çiftçilerin tasarruflu yöntemleri seçmesi gerektiğini dile getiren Aydın, "Arazilerimizi sularken, sulama yaparken basınçlı, borulu şebekelere ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu şekilde yağmurlama sulamalarında yaklaşık yüzde 35, damla sulamalarında ise yaklaşık yüzde 55 su tasarrufu sağlamamız mümkündür." dedi.

- DSİ'den su tasarrufu yatırımı

DSİ Genel Müdürlüğünün, ülkenin su tasarrufuna yönelik önemli adımlar attığını ve atmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, vatandaşların da su kullanımı ve tasarrufuna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Su kaynaklarının doğru kullanımının bu kapsamda değerli olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

"DSİ Genel Müdürlüğü olarak yatırımlarımızın yüzde yüze yakınında artık basınçlı ve borulu şebekeler inşa ediyoruz. Rehabilite ettiğimiz tüm basınçlı şebekeleri de basınçlı borulu şebekeye göre dizayn ediyoruz, inşa ediyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz yağmurlama ve damla sulama yapma imkanına kavuşmuş oluyorlar.

Çiftçilerimiz su tasarrufu konusunda eskiye göre daha bilinçli. Devletimiz damla ve yağmurlama sulaması yapan çiftçilerimizin tesis bedellerinin yarısını desteklemelerle karşılamaktadır. Bu da suyun tasarrufu ve israf edilmemesi için çok önemlidir. Su tasarrufu ve verimi anlamında da bu çok önem bir destektir."

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