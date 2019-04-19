"Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi 1,5 milyar dolar"

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "Su ürünleri sektörü olarak 2023 hedefimiz 1,5 milyar dolar. Buna ulaşmak için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyoruz." dedi.

Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk denizleri ve nehirlerinden tutulan, çiftliklerde üretimi yapılan balıkların besin değerinin yüksek olduğunu söyledi.

ABD, Almanya, Avusturya, İngiltere gibi gıda yönetmeliklerinin en yoğun ve en sert olduğu ülkelere bu balıkların rahatlıkla ihraç edildiğine dikkati çeken Kızıltan, "Dolayısıyla en sağlıklı balıklar aslında bizim yetiştirdiğimiz balıklar." ifadesini kullandı.

Son yıllarda su ürünleri ihracatının ciddi şekilde arttığını dile getiren Kızıltan, şöyle devam etti:

"2018 yılını yaklaşık 960 milyon dolarlık ihracatla kapattık. 2019 yılı hedefimiz 1 milyar 200 milyon dolar. Bunun için özellikle yeni türler konusunda çalışma yürütüyoruz. Çipura, levrek, alabalık, orkinos gibi balıkların yanında Karadeniz'de ürettiğimiz ve Karadeniz somonu dediğimiz bir balığımız var. Bunu da özellikle Rusya, Baltık ülkeleri, Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz."

Su ürünleri sektörünün 2023 yılı için de 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu aktaran Kızıltan, "Buna ulaşmak için Ar-Ge çalışmalarına çok ağırlık veriyoruz. Şu an denizlerimizde bulunan birçok türün Ar-Ge'sini yapıyoruz. Bunları üretip Karadeniz'deki somon balığı yetiştiriciliğini daha çok artırdığımız zaman bu hedefe rahatlıkla ulaşabileceğimiz öngörüyoruz." diye konuştu.

Kızıltan, ihracatın yanı sıra pazar sayısının da arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Son dönemde ihracat yapılan ülke sayısını 68'e çıkardık. Hedefimiz 100 ülkeye ulaşmak. Bunun için sürekli fuarlara katılıyoruz. Üniversitelere analiz yaptırıyoruz ve raporlarda çıkan en net durum Türkiye'de üretilen balıkların çok sağlıklı olduğu. Ülkemizde üretilen balıkların protein değerleri çok yüksek. Vatandaşlarımızın rahatlıkla tüketebilecekleri balıklar. Halkımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Bizim biraz etten balığa doğru geçiş yapmamız lazım."

Japonya'da kişi başı balık tüketiminin yıllık 70-80 kilogram olduğuna dikkati çeken Kızıltan, bu rakamın İzlanda'da 45 kilogram, İspanya'da 18 kilogram olduğunu, dünya ortalamasının ise 16 kilogram seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Kızıltan, Türkiye'de kişi başı balık tüketim miktarının ise yıllık 5-6 kilogram seviyesinde bulunduğunu, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.



