Su ürünleri sektörüne destek isteği

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bölgede hızla büyüyen ve önemli bir ihracat ürünü haline gelen su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne devlet desteğinin artırılmasını beklediklerini bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede son yıllarda özellikle somon üretiminde ciddi artışlar yaşandığını ve başta Japonya olmak üzere birçok ülkeden talep alındığını belirtti.

Trabzon'da 2019 yılında 6 bin ton somon üretimi yapılmasını beklediklerini ancak talebin her geçen gün artığını ifade eden Hacısalihoğlu, su ürünlerinde ilk etapta yapılması gerekenin hem kapasite kullanımı hem de üretim kapasitesinin artırılması olduğunu vurguladı.

Hacısalihoğlu, şu anda mevcut kapasitenin yarısının kullanıldığını kaydederek, kapasitenin artırılması gerektiğini, bunun da ancak yatırımla olacağını ifade etti.

Sektörün gelişmesi ve talepleri karşılaması için desteklerin oldukça önemli olduğunu belirten Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"İsteğimiz Ziraat Bankası'nın tarım kredilerini hayata geçirmesi ve artırması olacaktır. Bu durum önemli bir ihracat kalemi haline gelen su ürünleri ve özellikle somon balığı üretiminde yatırımcının önünü açacaktır. Bölgede yetiştirilen somon balığına oldukça yüksek talep vardır. Bu konuda kamu tarafından gereğinin yapılması en büyük arzumuzdur çünkü bazı kamu kurumlarında da izinlerde bekletilme söz konusu. Bunların hepsinin aşılarak mevcut kapasitenin tamamlatılması, ilave kapasitelerin de eklenmesi isteğimizdir."

Hacısalihoğlu, yeni yetiştiricilik alanları için uzun süredir izin bekleyen yatırımcılar da olduğunu aktararak, devletin izinler konusunda kolaylık sağlarken maddi yönden de teşvik ve destekleri devreye sokmasını istedi.



