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Su ürünleri üretimi azaldı

Su ürünleri üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak 628 bin 631 ton oldu.

Su ürünleri üretimi azaldı
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Türkiye'nin su ürünleri üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,3 azalarak 628 bin 631 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak 628 bin 631 ton oldu. Üretimin yüzde 45,3'ünü deniz balıkları, yüzde 9,9'unu diğer deniz ürünleri, yüzde 4,8'ini iç su ürünleri ve yüzde 50'sini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı söz konusu dönemde yüzde 11,4 azalırken, yetiştiricilik ürünlerinin üretimi yüzde 13,8 arttı. Avcılıkla yapılan üretim 314 bin 94 ton, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak hesaplandı. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 11,9, iç su ürünleri avcılığı yüzde 6,2 azaldı.

Balık tüketimi arttı

Yetiştiricilik üretiminin yüzde 33,4'ü iç sularda, yüzde 66,6'sı denizlerde gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığıyla yapılan üretimde ilk sırayı yüzde 31,5 ile Doğu Karadeniz alırken, bu bölgeyi yüzde 30,6 ile Batı Karadeniz, yüzde 18,4 ile Marmara, yüzde 15 ile Ege ve yüzde 4,5 ile Akdeniz bölgesi izledi.

Kişi başına ortalama balık tüketimi 2017 yılında 5,49 kilogram iken, geçen yıl yüzde 11,8 artarak 6,14 kilograma yükseldi.

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Türkiye İstatistik KurumuTÜİKSu ürünleri Istatistikleri2018
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