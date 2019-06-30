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Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Su ürünlerinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçen yıl avcılık yoluyla yapılan su ürünleri üretimi 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti" - "Su ürünlerinde 2018'de yetiştiricilikte oransal olarak en fazla artış yüzde 25,5 ile çipurada, avcılıkta ise yüzde 308,1 ile palamutta oldu"

Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk
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ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçtiğimiz yıl avcılık yoluyla yapılan üretim 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri üretiminin avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere iki kategoride yapıldığını söyledi.

Türkiye'de yapılan üretimlere bakıldığında 2018'de yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirten Pakdemirli, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçtiğimiz yıl avcılık yoluyla yapılan üretim 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bu kapsamda toplam üretimin yüzde 35,3'ünün deniz balıkları avcılığı, yüzde 9,9'unun diğer deniz ürünleri avcılığı, yüzde 4,8'inin iç su ürünleri avcılığı ve yüzde 50'sinin ise yetiştiricilik ürünlerinden oluştuğunu kaydetti.

- Yetişticilikte çipura, avcılıkta palamut

Üretimi en fazla artan ürünlere değinen Pakdemirli, "Su ürünlerinde 2018'de yetiştiricilikte oransal olarak en fazla artış yüzde 25,5 ile çipurada oldu ve 76 bin 680 ton çipura üretildi. Yüzde 16,9 artış ve 116 bin 915 ton üretimle levrek ikinci sırayı, yüzde 4,4 artış ve 114 bin 497 tonluk üretimle alabalık üçüncü sırada yer aldı." bilgilerini verdi.

Pakdemirli, avcılıkta ise en fazla oransal artışın yüzde 308,1 ile palamutta olduğunu belirterek, bunu yüzde 197,9 artışla lüferin, yüzde 51,6 yükselişle istavritin izlediğini bildirdi.

Geçen yıl su ürünleri yetiştiriciliğinden yaklaşık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, bu yıl su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim hedefinin 350 bin ton olduğunu sözlerine ekledi.

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AvcılıkBalıkSu ürünleriTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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