Su ürünlerinde ABD'ye 100 milyon dolarlık ihracat hedefi

İZMİR (AA) - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, ABD'ye kısa vadede 100 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, "ABD Türk Su Ürünleri Günleri" isimli Türkiye Tanıtım Grubu Projesi kapsamında 21-23 Ekim'de New York'ta düzenlenecek 13. International StarChef Congress Etkinliği'nde tanıtım gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, ünlü Türk Şef Maksut Aşkar, Türk balıkları ile 45 dakikalık "Turkish Heritage and the Art of Taste - Türk Mirası ve Lezzet Sanatı" şovu yapacak.

Türk Şef Özlem Oğuzcan Cranston da levrek ve çipurası ile hazırladığı menüleri katılımcılara ikram edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 10 yılı aşkın süredir Boston'da düzenlenen su ürünleri fuarına katıldıklarını ve tanıtım yaptıklarını, pazarda daha fazla yer edinmek adına farklı bir etkinlik olan StarChef Congress’e de katılma kararı aldıklarını kaydetti.

Türkiye’den Amerika'ya su ürünleri ihracatının 2008 yılında 300 bin dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Kızıltan, açıklamasında "Turkish Cargo'nun ABD’ye sefer sayılarını artırması sonrası bu ülkeye hava kargo ile ihracatımız 9 yılda 115 kat artarak 35 milyon dolar seviyesine çıktı. Kısa vadede 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.