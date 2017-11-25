Subaru Ascent, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor

İSTANBUL (AA) - Subaru, 3 sıra oturma kapasitesi sunabilen, markanın en büyük SUV modeli Subaru Ascent'i 2017 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtıyor.

Şirketin açıklamasına göre, Subaru, 7 kişilik oturma kapasitesi ve dev boyutlarıyla "En Büyük Subaru" unvanını aracını fuar kapsamında tanıtmaya devam ediyor. Subaru Ascent adındaki yeni modelde yeni geliştirilen turbo beslemeli, direkt enjeksiyonlu 2.4 litrelik bir boxer motor kullanılıyor.

Üç sıra oturma kapasitesiyle ailelerin tercihi olması beklenen Subaru Ascent, görüntüsüyle heybetli ve yetenekleriyle benzersiz olmayı hedefliyor.



Ascent, Subaru'nun yeni Subaru Global Platformu üzerinden yükseliyor. Subaru'nun ABD Indiana'daki fabrikasında üretilen Ascent, 2018 yılından itibaren sadece Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak.

