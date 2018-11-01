Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon kasım-ocak FAO Foça
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin

Subaru'nun en çok satan modelinde indirim 21 bin lira

Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle, "ÖTV indiriminin uygulanmasıyla Subaru'nun en çok satan modeli XV'deki indirim 21 bin lirayı buluyor" dedi.

Subaru'nun en çok satan modelinde indirim 21 bin lira
banner17

İSTANBUL (AA) - Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle, "ÖTV indiriminin uygulanmasıyla Subaru'nun en çok satan modeli XV'deki indirim 21 bin lirayı buluyor." ifadelerini kullandı.
Subaru'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karagülle, artan fiyatlar ve finansman maliyetleri Türkiye otomobil pazarının 2018 yılında bir önceki yıla göre önemli oranda küçülmesine neden olduğunu belirtti.
Karagülle, "Küçülme trendinin önümüzdeki aylar içinde iyileşebileceği yönündeki beklentiler de ortadan kalkmıştı. Sınırlı sayıda ürün grubuna yapılan ÖTV indirimi, pazarı eski adetlerine getirmeyecek olsa da satışlara olumlu yönde ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
YENİ SUBARU XV
Fiyat
ÖTV İndirimli Fiyat
SUBARU XV 1.6i
Xtra
168.771 TL
152.026 TL
SUBARU XV 1.6i
Xtreme
187.486 TL
168.869 TL
SUBARU XV 1.6i
Xtreme Plus
198.321 TL
178.621 TL
SUBARU XV 1.6i
Xclusive
212.308 TL
191.209 TL

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1