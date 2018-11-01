Subaru'nun en çok satan modelinde indirim 21 bin lira

İSTANBUL (AA) - Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle, "ÖTV indiriminin uygulanmasıyla Subaru'nun en çok satan modeli XV'deki indirim 21 bin lirayı buluyor." ifadelerini kullandı.

Subaru'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karagülle, artan fiyatlar ve finansman maliyetleri Türkiye otomobil pazarının 2018 yılında bir önceki yıla göre önemli oranda küçülmesine neden olduğunu belirtti.

Karagülle, "Küçülme trendinin önümüzdeki aylar içinde iyileşebileceği yönündeki beklentiler de ortadan kalkmıştı. Sınırlı sayıda ürün grubuna yapılan ÖTV indirimi, pazarı eski adetlerine getirmeyecek olsa da satışlara olumlu yönde ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ SUBARU XV

Fiyat

ÖTV İndirimli Fiyat

SUBARU XV 1.6i

Xtra

168.771 TL

152.026 TL

SUBARU XV 1.6i

Xtreme

187.486 TL

168.869 TL

SUBARU XV 1.6i

Xtreme Plus

198.321 TL

178.621 TL

SUBARU XV 1.6i

Xclusive

212.308 TL

191.209 TL