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Şubat ayının zam şampiyonu marul

Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda oldu.

Şubat ayının zam şampiyonu marul
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında marulu, yüzde 23,97 ile maydanoz, yüzde 18,66 ile kırmızı lahana izledi.
Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,62 ile dereotu, yüzde 13,02 ile salatalık, yüzde 11,24 ile sarımsak, yüzde 10,99 ile portakal, yüzde 9,31 ile magazinler ve dergiler, yüzde 9,25 ile pırasa ve yüzde 8,54 ile ilaçlar sıralandı.

En çok erkek kazağı ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,99 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 14,66 ile domates, yüzde 13,62 ile kadın kabanı, yüzde 11,49 ile çocuk kazağı, yüzde 10,81 ile elbise, yüzde 9,66 ile kadın botu, yüzde 9,39 ile erkek montu izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
 

Marul 35,19
Maydanoz 23,97
Kırmızı lahana 18,66
Dereotu 13,62
Salatalık 13,02
Sarımsak 11,24
Portakal 10,99
Magazinler ve dergiler 9,31
Pırasa 9,25
İlaçlar 8,54
Muz 7,35
Şarap 5,38
Bulgur 4,66
Bilgisayar ekipmanları 3,74
LPG dolum ücreti 3,51
Tüp gaz 3,26
Özel ilköğretim ücreti 3,11
Zeytin 3,08
Mazot 2,81
Benzin 1,97

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: 
 
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
Cilt ve vücut ürünleri -2,29
Telefon ekipmanları (cep telefonu) -2,33
Tuvalet kağıdı -2,88
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar -3,29
Karnabahar -4,19
Gömlek (kadın için) -5,37
Ceket (erkek için) -5,80
Fotoğraf makinesi -6,46
Patlıcan -6,97
Kuru soğan -7,17
Çarliston biber -7,35
Kaban anorak tipi (çocuk için) -7,37
Sweatshirt (erkek için) -7,53
Erkek mont -9,39
Bot (kadın için) -9,66
Elbise -10,81
Kazak (çocuk için) -11,49
Kaban (kadın için) -13,62
Domates -14,66
Kazak (erkek için) -14,99



 
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MarulşubatTÜİKZam şampiyonu
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