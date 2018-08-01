Suça sürüklenen çocuk sayısı azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen çocuk sayısı önceki yıla göre binde 6 azalarak 107 bin 984'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımladı.



Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, bir önceki yıla göre binde 5 artışla 335 bin 242 olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu çocukların yüzde 57,7'sini 15-17, yüzde 23,3'ünü 12-14, yüzde 18,5'ini ise 11 yaş ve altı gruptakilerin oluşturduğu görüldü.



Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 66,1'i erkek, yüzde 33,9'u ise kız çocuklarından oluştu.

Çocukların yüzde 46,2'sinin mağduriyet, yüzde 32,2'sinin suça sürüklenme, yüzde 13,7'sinin bilgisine başvurma, yüzde 3,4'ünün kayıp (bulunan), yüzde 4,4'ünün diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği veya getirildiği tespit edildi.

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen çocuk sayısı önceki yıla göre binde 6 azalarak 107 bin 984'e geriledi. Bu kapsamda güvenlik birimlerine getirilen çocukların yüzde 34,4'üne yaralama, yüzde 24,8'ine hırsızlık, yüzde 6,6'sına Pasaport Kanunu'na muhalefet, yüzde 6,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,9'una mala zarar verme suçu isnat edildi.

- Adli birimlere 66 bin 321 çocuk sevk edildi



Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 68,5'i ailesine teslim edilirken, yüzde 19,8'i adli birimlere gönderildi. Adli birimlere sevk edilen çocuk sayısı 66 bin 321 olarak belirlendi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı ise yüzde 3,4 oldu. Geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların yüzde 57,6'sı adli birimlere yönlendirilirken, yüzde 36'sı ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87,3'ü ailesine, yüzde 3,5'i sağlık kuruluşuna ve yüzde 3,1'i da sosyal kuruma gönderildi.



Suça sürüklenen çocukların yüzde 33,3'ünün bağımlılık yapan madde kullandığı tespit edildi. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 85,6'sının 15-17, yüzde 14'ünü ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların yüzde 84'ünün sigara, yüzde 6,3'ünün alkol, yüzde 5,4'ünün esrar, yüzde 1,2'sinin ise hap kullandığı tespit edildi.

- Suç mağduru çocukların çoğu erkek



Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 155 bin 24 çocuğun yüzde 88,7'sini suç mağduru ve yüzde 11,2'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocukların yüzde 54,4'ünün erkek, yüzde 45,6'sının kız çocuğu olduğu görüldü.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 137 bin 482 çocuğun yüzde 59,1'i yaralama, yüzde 13,5'i cinsel suçlar ve yüzde 6,8'i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Bu çocukların yüzde 3,8'inin tehdit, yüzde 3,7'sinin hırsızlık, yüzde 3,1'inin ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mağdur olduğu tespit edildi.