Suda kıvırcık marul yetiştiriyor

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde topraksız tarım modelini hayata geçiren girişimci, ayda 30 bin kök kıvırcık marul yetiştiriyor.

İlçede 2 dönüm alana kurduğu serada üretim yapan Süleyman Öcalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seradaki ürünlerin toprak yerine suda yetiştiğini belirtti.

Öcalan, İstanbul'da iş hayatının içinde olduğunu ancak yılbaşından itibaren toprakla uğraşmaya karar verdiğini, bu nedenle babaevine, Yalova'ya döndüğünü söyledi.

Serasını kendi öz sermayesiyle kurduğunu anlatan Öcalan, "Ayda yaklaşık 30 bin kıvırcık yetiştiriyoruz. Yaz aylarında 30-35 gün içerisinde ürün almayı programladık. Kış aylarında da ürün almamız 60-65 günü buluyor. Topraksız tarım daha hijyenik oluyor, bitkilerde hastalık yok denecek kadar az. Buradaki mühendisimizle sağlıklı üretim yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımdan memnunum. Ürünümüz de güzel." diye konuştu.

Firmanın yetiştirme ve ürün danışmanlığını yapan ziraat mühendisi Mehmet Emekli de "Bu, hidroponik sistem yani su kültüründe ürün yetiştirme sistemi. Toprakta yıl içerisinde 4-5 defa verim alıyorsak biz bu sayıyı 8 ile 10'a yıllık olarak çıkartıyoruz. Aynı şekilde dönüme toprakta 6-7 bin kök dikerken burada dönüme 13-14 bin kök dikebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı ise böyle bir tesisin ilçede olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Bunu bölgemizde, Yalova'mızda yaygınlaştırmak istiyoruz. Bölgemizde çiftçilik giderek azalıyor. Önümüzdeki yıllarda, bu topraksız tarım aranılan bir tarım türü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

