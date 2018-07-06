Sudan ile anlaşma yatırımları hızlandıracak

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Türkiye ile Sudan'ın imzaladığı Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmasının yanı sıra bölgesel yatırımları geliştirmesi öngörülüyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsir Ali tarafından imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, iki ülke ticari ilişkilerinde yeni bir döneme kapı araladı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilk etapta 2 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı Oktay Ercan, AA muhabirine, söz konusu anlaşma ve iki ülke ticari ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Sudan'ın derin dostluk ve kardeşlik uyumu bulunan iki ülke olduğunu belirten Ercan, "Bu denli uyumlu olduğumuz bir ülke ve halkıyla yapılacak çok fazla iş birliği olduğunu düşünüyoruz. Sudan ile imzaladığımız Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması iki ülkenin ortak yatırımlarını teşvik ediyor." dedi.

- İş dünyası 2 milyar dolarlık hedef için çalışacak

Ercan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilk etapta 2 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini, daha önce Türkiye ile Sudan Tarım Bakanlığı arasında imzalanan Tarım Arazileri Ortaklık Anlaşması'nın da gündeme gelmesiyle iş birliğinin artacağını söyledi.

Sudan ile ticaret hacminin halen 500 milyon dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Ercan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin zirai ve endüstriyel ürünleri dünya piyasalarında güçlü pazarlara sahip. Türkiye'nin gelişmiş ekosisteminin anlaşmayla Sudan'a çok fazla katma değer sağlayacağına inanıyorum. Türkiye-Sudan İş Konseyi olarak, daha fazla etkinlik düzenleyerek ve iki ülke iş dünyasını bir araya getirerek, 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Ercan, gıda, tarım, hayvancılık, altyapı, inşaat, enerji, tekstil ve turizm alanlarında iki ülke iş dünyası için iş birliği fırsatları bulunduğunu vurgulayarak, Sudan hükümetinin son yıllarda turizm alanına özel önem gösterdiğini, bu nedenle turizmin Türk iş insanlarının öncelik verebileceği bir alan olduğunu ifade etti.

Sudan ile bankacılık alanındaki sıkıntıların aşılmasının Türk firmaları için fırsatları da beraberinde getireceğine dikkati çeken Ercan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrasında çok büyük ve stratejik projelere imza attık. Hartum Yeni Havalimanı Projesi'ni Summa İnşaat ve Port Sudan'da gemi inşa tersanesi ortaklığının sözleşmesini Dearsan şirketi imzaladı. Bunun yanında enerji, üretim tesisleri ve elektrik üretim ve satışı projelerinde Aksa Enerji, Karadeniz Enerji, Emta ve Empro firmaları toplamda 2 milyar dolarlık projelere imza attı. İmzalanan anlaşmayla Sudan'ın sanayisine büyük destek olunacaktır. Sudan'ın kalkınması Türkiye'nin kalkınması demek."

- Dış ticaret hacmi 5 yılda yüzde 63,1 arttı

Türkiye ve Sudan arasındaki dış ticaret hacmi, 2013-2017 döneminde artış gösterdi. İki ülke arasında 2013'te 294 milyon 992 bin 435 dolar olan dış ticaret hacmi 5 yılda yüzde 63,1 artarak geçen yıl 481 milyon 354 bin 243 dolara ulaştı.

Sudan'a yapılan ihracat geçen yıl 395 milyon 187 bin 654 dolar olurken, ülkeden gerçekleştirilen ithalat aynı dönemde 86 milyon 166 bin 589 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin Sudan'a en çok ihraç ettiği ürünler, buğday unu, kuru baklagiller, elektrik transformatörleri, mayalar, enzimler, elektrik akümülatörleri, traktör, kağıt ve karton ambalaj malzemeleri, tohum, hububat işleme tarım makineleri, ayakkabı, elektrik kontrol ve dağıtım tabloları, şekerli mamuller, taş ve maden işleme makineleri oldu. Bu ülkeden en çok ithal edilen ürünler ise susam, pamuk, altın ve koyun derisi olarak sıralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl gerçekleştirdiği Afrika turu kapsamındaki Sudan ziyaretinde iki ülke arasında 10 milyar dolarlık ticaret hedefine yönelik, özel sektör temsilcilerinin anlaşmaları dahil toplam 22 iş birliği anlaşmasıyla ilk adım atılmıştı.

Bu kapsamda, Türkiye ve Sudan arasında ticaret ve ekonomik ortaklık, bilim, teknoloji ve sanayi, jeolojik araştırma ve maden kaynakları, tarım, ormancılık, eğitim, turizm, çevre, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, sanayi, medya, stratejik iş birliği ve askeri eğitim alanlarında 13 anlaşmaya iki ülke bakanları tarafından imza atılmış, Türkiye-Sudan İş Forumu'nda ise özel sektör temsilcilerince 9 anlaşma imzalamıştı.