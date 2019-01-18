Sudan'da enflasyon aralık ayında yüzde 72,94'e yükseldi

HARTUM (AA) - Ekonomik kriz nedeniyle gösterilerin yaşandığı Sudan'da aralık ayı enflasyonu yüzde 72,94 olarak açıklandı.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, Kasım 2018'de yüzde 68,93 olan enflasyonun Aralık 2018'de yüzde 72,94'e yükseldiğini duyurdu.

Kurumun açıklamasında, kentsel bölgelerde kasım ayında yüzde 62,67 olan enflasyonun aralıkta yüzde 68,25'e yükseldiği ifade edildi. Ayrıca, 18 eyaletten 11'inde aralık ayı enflasyon rakamlarında yükselme olduğu belirtildi.

Sudan Bakanlar Kurulu, dünkü toplantısında devlet çalışanlarına her ay en az 500 (10,5 dolar), en çok 2 bin 500 cüneyh (52 dolar) zam yapılmasını kararlaştırmıştı.

Asgari ücretin 425 cüneyh (yaklaşık 9 dolar) olduğu Sudan'da maaşlara 2013'ten beri zam yapılmıyordu.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık 2018'de hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan'ın başkenti Hartum'da dün Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması için düzenlenen gösteriye ise güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ederek onlarca göstericiyi gözaltına almıştı.