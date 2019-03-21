Şuhut keşkeğine coğrafi işaret belgesi

ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, coğrafi işaretlerin ülkelerin ekonomik ve bölgesel kalkınması için önemli bir araç olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, coğrafi işaretlerden yıllık 40-50 milyar avroluk bir katma değer yaratılıyor." dedi.

Asan, kurumda düzenlenen "Afyonkarahisar Şuhut Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de sınai mülkiyet alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Coğrafi işaretlerin tescilinden sorumlu kamu kurumu olduklarını anımsatan Asan, "Coğrafi işaretler ülkelerin ekonomik ve bölgesel kalkınmaları için son derece önemli bir araç olarak kullanılmaya başlandı. AB ülkelerinde, coğrafi işaretlerden yıllık 40-50 milyar avroluk bir katma değer yaratılıyor." ifadesini kullandı.

Asan, Türkiye'de de coğrafi işaret alanında son iki yılda önemli çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, yöresel değerleri önce tescille koruma altına aldıklarını, daha sonra törenle belgelerini takdim ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin 414 tescilli coğrafi işareti bulunduğunu belirten Asan, şöyle devam etti:

"Ayrıca 404 ürünün coğrafi işaret tescil işlemi devam ediyor. Uluslararası tescil noktasında AB Komisyonunda şu anda 3 tescillenmiş ürünümüz var, 14'ünün de işlemleri devam ediyor. İşlemleri devam eden başvurulardan 2'si Afyonkarahisar'ın sucuğu ve pastırması."

Asan, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret alanında başarılı illerden biri olduğunu belirterek, kentin 11 tescilli coğrafi işareti bulunduğunu, 6 tane de işlemi devam eden coğrafi işareti olduğunu bildirdi.

- "Şuhut keşkeğini tanıtma gayretinde olacağız"

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut keşkeğinin tescil almasında emeği geçenleri kutlayarak, TÜRKPATENT'in, Anadolu'nun değerlerine sahip çıkılması ve geleceğe taşınması açısından önemine işaret etti.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da "Biz hem kültürel hem tarihi hem de coğrafi açıdan Şuhut'umuzun keşkeğini bundan sonra daha iyi tanıtmanın, daha iyi ticarete dönüştürmenin, daha iyi ekonomik katkılar sağlamanın gayreti içinde olacağız." dedi.



Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Şuhut Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, başvuru sahiplerine verildi.