SunExpress ile Antalya-Prag uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 11 Haziran itibarıyla Antalya ile Çekya'nın başkenti Prag arasında uçuşlarına başlayacak.



SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket 2019 yaz sezonunda da Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuşlarını artırmaya devam edecek. Yaz sezonu uçuşları kapsamında Antalya'dan Avrupa'nın gözde destinasyonları Oslo, Eindhoven ve Göteborg'a direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlayan SunExpress, 11 Haziran itibarıyla da Prag'ı uçuş ağına ekleyecek.



SunExpress, 2019 yazında merkezi olan Antalya'ya 3,7 milyon koltukla tarihinin en yüksek arzını gerçekleştirecek. Mevcut birçok hatta da uçuş frekansını artıran hava yolu şirketinin 2019 yazında Antalya'dan sunacağı toplam dış hat destinasyon sayısı 36'ya yükselecek. Yeni destinasyonlara ek olarak SunExpress, 5 Ağustos itibarıyla da Almanya'nın Friedrichshafen kentine uçmaya başlayacak.



İç hatlarda ise Antalya'yı direkt seferlerle Adana, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van'a bağlayan SunExpress, Antalya'dan Türkiye'nin 8 şehrine uçuş gerçekleştiriyor.