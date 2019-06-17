Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya moda seminer Trabzon
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün
Dijital atak başlıyor
Dijital atak başlıyor

Sunny'e "İhracat Onur Ödülü"

- Şirket, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından verilen "İhracat Başarı Ödülleri" töreninde "İhracat Onur Ödülü" aldı

Sunny'e
banner17

İSTANBUL (AA) - Yerli teknoloji markası Sunny Elektronik, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından verilen "İhracat Başarı Ödülleri" töreninde "İhracat Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Sunny'den yapılan açıklamaya göre, ihracat şampiyonluğu yolunda başarıya ulaşan markaların ödüllendirildiği gecede Sunny, 82 ülkeye ihracatı dolayısıyla kendi kategorisinde "İhracat Onur Ödülü" aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Elektrik-elektronik sektörü büyük önem taşıyan ihracat kalemlerinden biri. Son 50 yıllık dönemde dünyadaki en önemli teknolojik gelişmeler bu sektörde yaşandı. Türkiye'de de bu alanda ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam ediliyor. Ülkemiz bu yolda çok yol aldı." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sunny Elektronik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5