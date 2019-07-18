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Süper Loto çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 911 bin 101 lira 70 kuruş devretti

Süper Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Süper Loto'nun 613. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 911 bin 101 lira 70 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 12 bin 307 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 490 kişi 225 lira 45'er kuruş, 3 bilen 77 bin 142 kişi 17 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 843 bin 677 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 2 bin 959 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 120 bin 440 lira 69 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
613. HaftaSUPER LOTO
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