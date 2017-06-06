"Süper Teşvik'te yıl sonu hedefi 100 milyar lira

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin altyapısını sağlayıp teşvikler sunarak dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini oluşturduğunu belirterek, "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sisteminde (Süper Teşvik) yıl sonu hedefimiz 100 milyar lira." dedi.

Bakan Zeybekci, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti.

Türkiye'nin geçen yıl birçok faktör nedeniyle hizmet ticaretinde zor bir yılı geride bıraktığına işaret eden Zeybekci, Türk müteahhitlerin Rusya'da yılda ortalama 6-7 milyar dolarlık proje aldığını söyledi. Zeybekci, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik önemli adımlar atıldığını anımsatarak, istenilen noktaya gelmekte biraz zorlandıklarını ifade etti.

Rusya'nın Türkiye'ye yasak uyguladığı sektörlerden birinin de müteahhitlik sektörü olduğunu anlatan Zeybekci, bir taraf yasaklar koyarken diğer tarafın yasaklar koymamasının sürdürülebilir olmadığını, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat-ihracat yapan şirketlerin bazı uygulamalarıyla tarafların tekrar bir araya geldiğini söyledi. Zeybekci, "Aklıselim devreye girdi. Oturduk, bu noktaya geldik. Her iki ülkenin liderlerinin başkanlığında gelmiş olduğumuz bu noktada Rusya ile yaşamış olduğumuz sıkıntıların hemen hemen tamamı kalktı. Müteahhitlere getirilen tüm yasaklar kalktı." diye konuştu.

Rusya'nın yasaklarının kalkmasının ardından Türk müteahhitlik sektörü açısından güzel bir haber aldıklarını aktaran Zeybekci, bir Türk şirketinin Rusya'da dün 50 milyon dolarlık bir kültür merkezi inşaatı işi aldığını kaydetti. Rusya'daki sorunların hemen hemen tamamının bittiğini vurgulayan Zeybekci, "Slogan ürün domates. Bizim için önemli. Bir kuruş, bir sent önemli. İhracatımızın bir dolar bile aşağı gitmesine razı değiliz. İthalat yaparken de olabildiğince aşağısına razıyız. Rusya ile gelmiş olduğumuz noktada domatesin yasak kapsamında olmasını kabul etmiyoruz. Rusya'nın bu konudaki hassasiyetlerini, kendisi için önemli dönemlerde domatese vergi uygulaması getirmesini anlayışla karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, belirli örgüt ve kurumlara kayıtlı iş adamlarının Rusya vizesini kolayca almasını sağlayacak bir düzenlemenin hazırlandığını da belirtti.

- "İhracatın katkısı ilk çeyrekte 1,5 puan olacak"

Uluslararası kuruluşların Türkiye'nin büyümesine yönelik tahminlerini yukarı revize ettiklerini anımsatan Zeybekci, bu yılın ilk çeyreğinde ihracatın büyümeye katkısının yüzde 1,5 olacağını, büyümenin de yüzde 4'ün üzerinde olmasını ümit ettiklerini kaydetti. Zeybekci, Orta Vadeli Program'daki hedefin de üzerine çıkarak ihracatı 155 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini, böylece tarihi zirveye ulaşılacağını belirterek, bu yıl sonundaki büyümenin de yüzde 5'in üzerine çıkmasını öngördüklerini vurguladı.

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin de Zeybekci, "Çok kısa sürede 27 milyar liralık yatırım... Birini Bakanlar Kurulu kararına dönüştürdük. İkincisi büyük bir yatırım. Yakın sürede kamuoyu da duyar. Yaklaşık olarak 4 milyar dolar civarında. Türkiye, belirlediği 8-9 alanda kendi devlerini yaratmak zorunda." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin altyapısını sağlayarak ve teşvikler sunarak dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini oluşturduğunu vurgulayarak, "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sisteminde yıl sonu hedefimiz 100 milyar lira." ifadelerini kullandı.

Sıkı para politikalarının değil parayı ucuzlaştırmanın ve bollaştırmanın ekonominin menfaatine olduğuna dikkati çeken Zeybekci, böylece arzın artırılacağını ve enflasyonla mücadelenin de bu şekilde başarılı olabileceğini dile getirdi.

TMB Başkanı Mithat Yenigün ise yeni yönetim kurulu üyelerini Bakan Zeybekci ile tanıştırmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Rusya'nın TMB açısından çok önemli bir pazar olduğunu ifade eden Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine yönelik atılan adımlardan ve alınan olumlu sonuçtan duydukları memnuniyeti dile getirdi.