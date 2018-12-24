SuperFresh, Turquality desteğiyle ihracatta hedef büyütüyor

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş'ın dondurulmuş gıdadaki markası SuperFresh, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla verilen Turquality Programı desteğini almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SuperFresh, Turquality desteğiyle sektördeki liderliğini global pazarlara da taşımayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Genel Müdürü Zeynep Dilmen, SuperFresh'in, 400'ün üzerinde ürün çeşidiyle 2017 yılı itibarıyla Türkiye'de dondurulmuş gıdada yüzde 56'lık pazar payı ve yüzde 97 marka bilinirliğine sahip olduğu belirtti.

Turquality Programı'yla hedeflerinin SuperFresh markasının bilinirliğini yurt dışına taşımak ve bu bilinirliği yaymak olduğunu aktaran Dilmen, şunları kaydetti:

"2017'de ihracatta büyüme oranımız yüzde 84'e ulaştı. SuperFresh markası altındaki ürünlerimizi bugün 4 kıtada 29 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye ve yurt dışındaki müşterilerimize sağladığımız 400’ün üzerinde ürünün kalitesinden ödün vermiyoruz. SuperFresh bugün, unlu mamullerden sebze, et ve su ürünlerine kadar en geniş ürün yelpazesine sahip marka. Tüm kategorilerdeki ürünlerimizin ve ağırlıklı olarak tarımsal ürünlerin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Konserve ton balığı kategorisinde ve dondurulmuş gıda kategorisinde ise markalı perakende ihracatında lideriz.

Ar-Ge merkezimiz ve inovasyon çalışmaları ile sektörü geliştirirken, düzenli ve etkili tüketici yatırımıyla pazarın da büyümesine katkı sağladık. Çalışmalarımızı hem markamıza hem de sektörümüze katkı sağlamayı amaçlayarak sürdürmeye devam edeceğiz. Turquality Programı'nın sağladığı destekle hedeflerimizi büyüteceğiz, yurt içindeki liderliğimizi yurt dışına da taşıyacağız. Global pazarda bir Türk markasının daha büyük oyuncular arasında rekabet etmesini sağlayacağız. İhracat hacmimizi büyüteceğiz."