Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Bursa antalyaspor
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile önlenecek
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile...
Bilişim kampı buluşturacak
Bilişim kampı buluşturacak
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi

Sur Enerji'nin Kurtini RES'i devreye alındı

ANKARA (AA) - Sur Şirketler Grubunca, Mersin'deki 14 megavat kapasiteli Kurtini Rüzgar Enerji Santralinin (RES) faaliyete başladığı belirtildi.Şirketten yapılan açıklamada, 315 milyon lira tutarında yatırımla hayata geçirilen santralin yılda...

Sur Enerji'nin Kurtini RES'i devreye alındı

ANKARA (AA) - Sur Şirketler Grubunca, Mersin'deki 14 megavat kapasiteli Kurtini Rüzgar Enerji Santralinin (RES) faaliyete başladığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 315 milyon lira tutarında yatırımla hayata geçirilen santralin yılda 15 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için enerji yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Mersin'in Gülnar ilçesinde yer alan 14 megavat kapasiteli Kurtini RES faaliyete başladı. Bu santralle birlikte şirket olarak yenilenebilir enerji gelirimiz yılda 42 milyon liraya ulaşmış oldu." ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kurtini ResResRüzgar Enerji SantraliSur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu BaşkanıSur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5