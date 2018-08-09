Sur Enerji'nin Kurtini RES'i devreye alındı

ANKARA (AA) - Sur Şirketler Grubunca, Mersin'deki 14 megavat kapasiteli Kurtini Rüzgar Enerji Santralinin (RES) faaliyete başladığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 315 milyon lira tutarında yatırımla hayata geçirilen santralin yılda 15 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için enerji yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Mersin'in Gülnar ilçesinde yer alan 14 megavat kapasiteli Kurtini RES faaliyete başladı. Bu santralle birlikte şirket olarak yenilenebilir enerji gelirimiz yılda 42 milyon liraya ulaşmış oldu." ifadelerini kullandı.



