Sur Yapı Antalya'da avantajlı kampanya

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı'nın, Antalya'da inşa ettiği yeni şehirde başlattığı kampanya kapsamında, şirket, peşinatı sıfırlıyor, 1 yıl öteliyor ve vade farksız 5 yıla bölüyor. 180 ayda 0,69'a çekilen vade oranı ile 1+1 daireler bin 200 TL'den, 2+1'ler 2 bin TL'den, 3+1'ler 3 bin TL'den başlayan sabit taksitlerle satışa sunuluyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sur Yapı, Antalya Projesi'nde yeni bir kampanya hayata geçirdi.

Kampanya dahilinde faizler kamu bankalarının açıkladığı orandan daha aşağıya, yüzde 0,69'a çekilirken peşinat sıfırlanıyor.

180 ay sabit taksitle ödemelerin 1 yıl sonra başlandığı kampanyada, 1+1 dairelere bin 200 TL'den, 2+1'lere 2 bin TL'den, 3+1'lere ise 3 bin TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün olacak.

Verilen bilgiye göre, Sur Yapı'nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi'nde tüm etaplar planlandığı şekilde eş zamanlı olarak hızla devam edilirken, 23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı projede 6 bin 417 konutluk ilk etabın çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, konut kredilerinin düşürülmesinin sektör için önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"0.99'luk konut faiz indirimi, hem sektörümüze hem de Türkiye piyasasına büyük bir nefes aldırdı. Devletimiz ve kamu bankalarımızın teşvikiyle konut sektörüne büyük katkı sağlayacak bu önemli adıma bizim de kayıtsız kalmamız mümkün olamazdı. Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul sektörümüzün hız kazanması için fedakarlık yapmaktan, elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Sur Yapı olarak Antalya projemizi kapsayan yeni bir kampanyayı hayata geçiriyoruz. Bu modelde 180 ay vade uygulanırken peşinatlar 12, 24, 36, 48 ve 60'ıncı aylarda vade farksız taksitlerle ödeniyor. Bu tabloyla aslında biz tüm Türkiye’den farklı gelir grubuna sahip vatandaşımıza sesleniyoruz. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak ara ödeme ya da peşinata takılan ve konuta ihtiyaç duyan kitleye sesleniyoruz. Öğretmenimizi, polisimizi, sağlık personelimizi, özel sektör çalışanlarımızı Antalya'daki projemizde Sur Yapılı olmaya davet ediyoruz."

Yeni başlayan kampanyada, 3 günde satış ofisinde 600'den fazla telefon görüşmesi, 600'e yakın ziyaret ve 60 satış yaptıklarını bildiren Elmas, "Bu olumlu talebin giderek artacağını düşünüyoruz. Çünkü bu kampanya geniş bir kitleye konut edinme imkanı sunuyor. Uzun süredir bekleyen talebin kampanyamızla harekete geçeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





- Park Etabı'nda sona yaklaşılıyor





Açıklamada yer alan bilgiye göre, projenin ilk etabı olan Park Etabı'ndaki çalışmalarda sona doğru yaklaşıyor. 6 bin 417 konuta sahip Park Etabı'nda yer alan 93 bloğun kaba yapı imalatı yüzde yüz tamamlandı. İnce yapının ise yüzde 70 seviyesine geldiği projede, bazı bloklarda dış cephe kaplamalar tamamlanmış durumda. Kalan blokların dış cephe kaplamaları ve iş bitişleri hızla devam ediyor.



Türkiye ve Antalya ekonomisine bugüne kadar 1,2 milyar TL katkı sağlayan projede 2019 yılının aralık ayında teslimlerin başlaması planlanıyor.