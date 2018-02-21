Sur Yapı Antalya'da bin 105 konutluk yeni etabın satışlarını öne aldı

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Antalya projesinde bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Turkuaz etabı satışa çıkarıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı Antalya'da, bin 400 kişinin ev sahibi olduğu projeye olan yoğun talep üzerine, güvenlikli site konseptli, su kenarında başlayan yaşam ve medeniyeti sembolize eden bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Turkuaz etabı da satışa çıkarıldı.

Söz konusu konutlar, lansman öncesi ilk bin 400 konutta olduğu gibi yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme ve kalan tutar vade farksız 36 ay Sur Yapı bünyesindeki cazip ödeme planı ile ön satışa çıkıyor.

Açıklamaya göre, daha önce satışa çıkartılan bin 400 konutun kısa bir sürede satılmasının ardından ön talebin 57 binlere ulaşması nedeniyle Turkuaz etabının satışı öne çekildi.

Tüm blokları su kenarında yer alan, su kenarında kurulan yaşamı ve medeniyeti sembolize eden Turkuaz etabında bin 105 daire yer alıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri ise 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. Turkuaz etabında da yüzde 10 peşin indirimi devam ediyor.

19 bin bağımsız bölümün yer alacağı Sur Yapı Antalya Projesi'nin çok özel bir bölümünü oluşturan Turkuaz etabında suyla gelen medeniyet teması ön plana çıkıyor. Çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, göletler yaşamın her anında suyla buluşmayı sevenleri bekliyor.

Göletler, her dairenin görüş açısında doğal formlu, kaya bitişli tasarımıyla göze ve ruha hitap ediyor. Etap, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesi ile dikkat çekiyor.

Sur Yapı Antalya Projesi’nin Turkuaz etabında spor da öncelikler arasında yer alıyor. Çok amaçlı futbol ve basketbol sahaları, koşu pisti ve açık hava fitness aletleri her yaş grubuna hitap ediyor.





- "Lansman öncesi satışa çıkardığımız 2019 yılında teslim edilecek bin 400 konutu kısa sürede sattık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yakın zaman önce Türkiye'nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümünü başlattıklarını, başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın 155 farklı ülkesi ve 177 farklı kentinden 57 binden fazla ön talep sayısına ulaşan projenin bittiğinde Antalya'da geleceğe miras, modern ve yeni bir şehir inşa etmiş olacaklarını kaydetti.

Elmas, "Lansman öncesi satışa çıkardığımız 2019 yılında teslim edilecek bin 400 konutu kısa sürede sattık. Bu satışların yüzde 65'ini Antalya'ya, yüzde 35'lik kısmını ise tüm Türkiye'ye ve diğer ülkelere gerçekleştirdik. Türkiye'nin markası Sur Yapı’ya gösterilen bu ilgiden dolayı hem Antalya'ya hem tüm Türkiye'ye ve Antalya seven tüm dünya vatandaşlarına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Projemizin içerisinde 1,3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacağını, ortasından tramvayın geçtiği caddede yer alan dükkanlara yoğun bir ilgi olduğunu kaydetti.

Elmas, "Satışa açılan ticarilerin yüzde 95'lik kısmının satışını tamamladık. Yeni kısımları satışa açmak için çalışıyoruz. Cadde üzerinde yer alan ofislerde de benzer bir durum var, talebi karşılamak için yeni kısımların satışlarını öne çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yoğun ilgi nedeniyle çok özel bir konsepte sahip Turkuaz etabının satışını öne çektiklerini belirten Elmas, "Turkuaz etabı bizim için çok özel. Burada, yaşamın suyun kenarında başladığı ve birçok medeniyetin suyun etrafında yükseldiği gerçeğinden hareket ettik. Bu nedenle Turkuaz etabındaki bütün blokları su kenarında konumlandırdık. Suyun sakinliği, huzur veren özelliğini bu etaba yansıttık. Lansman öncesi ilk bin 400 konutta olduğu gibi fırsatları sabit tuttuk. Dolayısıyla fırsatları sürdürüyoruz. Önce gelenler doğal olarak, en çok kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin örnek dönüşüm projesi kapsamında Antalya'nın Kepez-Santral bölgesinde yeni bir şehir inşa ediyoruz. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerindeki projenin içerisinde 249 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya'nın en büyük parkı olacak. Tramvay hattı, dönerek projenin içerisinden geçecek. Projenin merkezinde 1,3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacak. Projenin kendi hastaneleri, okulları, oteli, camileri, alışveriş caddesi, alışveriş merkezi olacak. Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişi yaşayacak. Öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin bağımsız bölümü 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar lirayı buluyor. Bir yandan istihdama diğer yandan da ekonomiye katkı sağlayacak. Uygulanan çevreci dönüşüm modeliyle de Türkiye’ye örnek oluyoruz."