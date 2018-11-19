Sur Yapı Azerbaycan RecExpo Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, Azerbaycan'da gerçekleştirilecek RecExpo Fuarı'nda İstanbul ve Antalya'daki toplam 15 projesini tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çeyrek asırlık deneyimiyle Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve markalı konut projeleri inşa eden Sur Yapı, yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

İstanbul, Antalya ve Bursa’da yer alan 16 farklı projede 23 bin 400 konutluk portföye ulaşan Sur Şirketler Grubu, inşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Sur Yapı'nın 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği proje, Türkiye'den dünyaya açılan bir mega gayrimenkul projesi olarak dikkat çekiyor.

Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanı dönüştürüyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan proje kapsamında, konutlar, ofisler, home office'ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Antalya'ya armağan ediliyor.

Sur Yapı Antalya Projesi içerisinde yer alan Sur Cadde ise ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1,3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya'nın yeni Şanzelize'si havası yansıtılmış olacak.

Kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkı ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Parkın içerisinde yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları bulunacak.

Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak.

- Teslimler 2019’da başlayacak

23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat çalışılıyor. İlk etabın kaba inşaatının tamamlandığı projede, 2019 yılında ilk teslimler gerçekleştirilecek.

Cazip fiyatlarla satışların sürdüğü Sur Yapı Antalya Projesi'nde 35 bin dolardan başlayan konut fiyatları hem yatırımcılar tarafından hem de oturum amaçlı ilgi görüyor.

- Yabancıya konut satışı yüzde 36 arttı

Yabancıya konut satışında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Antalya'nın cazibesi artmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2017 yılında 3 bin 373 adet yabancıya Antalya'dan konut satılırken, bu rakam 2018'in ilk 9 aylık döneminde 5 bin 237 adet olarak gerçekleşti.

İlk 9 ay verilerinden hareketle Antalya'dan konut alan yabancı sayısı yüzde 36 oranında artış gösterdi.

Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı ülke vatandaşına satış gerçekleştirildi. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeden, dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi.

İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya’dan ev sahibi oldu.

Sur Yapı Exen İstanbul Projesi de yakın gelecekte, tapu teslimlerinin başlayacak olmasıyla ön plana çıkıyor. Exen İstanbul Projesi, çevre kirliliğinden tamamen arındırılmış 25 dönümlük rekreasyon alanında yer alıyor. Sosyal alanlara yemyeşil bir korunun içinden geçilerek gidiliyor. Exen İstanbul Projesi, 6 bin metrelik göleti, havuzları ve fıskiyeleriyle şehrin tam ortasında doğayla iç içe yaşam merkezi sunuyor.

Türkiye’ye yabancıların ilgisi artmaya devam ediyor. Özellikle konut alan yabancılara vatandaşlık hakkının tanınması için gerekli alt sınırın 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesiyle yabancıya konut satışları rekor kırmaya başladı. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkeleri ise bu kapsamda başı çekti.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye'den konut alan Azerbaycan vatandaşlarında da yüzde 34'lük artış yaşandı. Bu dönemde Azeriler, toplam 763 bağımsız bölüm satın aldı.