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Sur Yapı Marka AVM'de 19 Mayıs coşkusu

- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, koro, orkestra ve halk dansları gösterisine yer verilecek

Sur Yapı Marka AVM'de 19 Mayıs coşkusu
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İSTANBUL (AA) - Bursa'da bulunan Sur Yapı Marka AVM, 19 Mayıs'ı dans ve spor etkinlikleriyle karşılayacak.

Sur Yapı Marka AVM’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için dopdolu bir program hazırladı.

Etkinlikler kapsamında 18 Mayıs'ta Doğa Koleji öğrencilerinin koro, orkestra ve halk dansları gösterisine yer verilecek. Etkinlik 18.30'da Sur Yapı Marka AVM’nin eksi 1’inci katında yer alan etkinlik alanında yapılacak.

19 Mayıs'ta ise Decathlon iş birliğiyle spor festivali gerçekleşecek. Festival 14.00-22.00 saatlerinde Sur Yapı Marka AVM'nin açık otopark alanında yapılacak. Birbirinden renkli spor aktivitelerinin sergileneceği etkinlik alanında bir bayram coşkusu yaşanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Sur Yapı Marka AVM
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