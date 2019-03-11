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Sur Yapı Marka AVM'de Mercedes Benz sahibine kavuşuyor

- Toplamda 150 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçilerin çekilişe katılmaya hak kazandığı kampanyada bir talihli, yarın Mercedes Benz GLA 200 model aracın sahibi olacak

Sur Yapı Marka AVM'de Mercedes Benz sahibine kavuşuyor
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İSTANBUL (AA) - Bursa'da bulunan Sur Yapı Marka AVM’de araç çekiliş kampanyasında sona gelindi.

Sur Yapı Marka AVM’den yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2018’de başlayan, toplamda 150 TL alışveriş yapan ziyaretçilerin katılmaya hak kazandığı kampanyanın talihlisi yarın duyurulacak.

Sur Yapı Marka AVM’de yapılacak çekiliş öncesi Fransa, İtalya ve daha birçok ülkeden klasik şarkıların yer verileceği özel bir repertuvar da bu heyecanlı bekleyişe ortak olacak. Noter huzurunda saat 14.00’de gerçekleşecek çekilişle bir talihli, Mercedes Benz GLA 200 model aracın sahibi olacak.

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Araç çekilişi KampanyasıSur Yapı Marka AVM
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