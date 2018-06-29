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Sur Yapı Marka AVM'den alışveriş yaptı, ev kazandı

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı çekilişinin talihlisi Ebru Güney, Sur Yapı Marka Rezidans'da lüks rezidans sahibi oldu. Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı Marka AVM’de düzenlenen ev kampanyasının kazananı, Bursa’nın "en...

Sur Yapı Marka AVM'den alışveriş yaptı, ev kazandı

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı çekilişinin talihlisi Ebru Güney, Sur Yapı Marka Rezidans'da lüks rezidans sahibi oldu.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı Marka AVM’de düzenlenen ev kampanyasının kazananı, Bursa’nın "en prestijli" evine kavuştu.

4 Mayıs’ta noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin talihlisi Ebru Güney, Sur Yapı Marka Rezidans'ın 18’inci katındaki 83 metrekarelik manzaralı lüks rezidansın sahibi oldu. Güney'e 22 Haziran’da evinin anahtarı teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen çekilişin talihlisi Ebru Güney, açıldığı günden beri gerek ulaşım gerekse mağaza çeşitliliği nedeniyle Sur Yapı Marka AVM’yi tercih ettiğini belirterek, "Çok mutlu oldum. Çok şaşırdım. Sur Yapı Marka AVM’ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında başlayan ve Sur Yapı Marka AVM'deki mağazalardan toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapanların katılmaya hak kazandığı kampanya 30 Nisan'da sona ermişti.

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CekilisSur Yapı
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