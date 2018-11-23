Sürdürülebilir kalkınmadaki yeni yaklaşımlar İstanbul'da ele alınacak

ANKARA (AA) - Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yenilikçi yaklaşım ve eğilimlerin ele alınacağı İstanbul İnovasyon Günleri, 27-29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Bölgesel Merkezi ile Dark Matter Laboratuvarları iş birliğinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliğe yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı, düşünce ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle yenilikçi çözümler geliştiren araştırmacılar katılacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek etkinliğin teması, "yönetişimde inovasyon" olacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger'in açılışını yapacağı etkinlikte, güvenlik, toplumsal katılım, iş dünyası, geleceğin hizmetleri ve çatışma temalarında yenilikçi yaklaşımların tartışılacağı oturumlar düzenlenecek.





