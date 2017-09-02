Suriyeli iş adamı Türk ortağıyla mermer ihraç ediyor

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Ülkesindeki iç savaş yüzünden sahip olduğu 2 mermer fabrikası kapanan Suriyeli iş adamı, Balıkesir'in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) Türk ortağıyla işlettiği fabrikadan 6 ülkeye mermer ihraç ediyor.

Marmara Adası'ndaki mermer ocaklarından temin edilen blok mermerlerin siparişlere göre kesilip işlendiği fabrikada, ayda ortalama 50 bin metrekare mermer üretiliyor.

Cilalanıp hazır hale getirilen mermerler Suudi Arabistan, Cezayir, Fas, İsrail, Dominik Cumhuriyeti ve ABD'ye ihraç ediliyor. Fabrikadan, bu yılın 7 ayında 2 bin 835 ton mermerin dış satımı yapıldı.

Suriyeli iş adamı Mohamad Hajomar Alrai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Alrai, Suriye'de eskiden 2 mermer fabrikalarının bulunduğunu, bunların kapandığını ifade ederek, Türkiye'ye yerleştikten sonra Marmara Adası'ndaki Saraylar Mahallesi'nde Türk ortağıyla mermer fabrikası işletmeye başladıklarını anlattı.

- "7 ayda 2 bin 835 ton mermer ihraç ettik"

Türkiye'de, 3 yıldır mermer fabrikası işlettiklerini belirten Alrai, şunları kaydetti:

"Ocaktan ham madde alıp, blokları makinelerde kesiyoruz, sonra işliyoruz, cilalıyoruz. Aylık ortalama 50 bin metrekare üretimimiz var. Benim babam Suriye'de 17 yıl mermer fabrikası işletti. O zamanlar da malzemeyi buradan alıp, orada işleyip satıyorduk. Suriye'de 2 mermer fabrikamız vardı, orada işliyorduk. Savaştan dolayı orası kapandı. Buraya gelmek zorunda kaldık. Aynı işe devam ediyoruz. Biz dış piyasaya yeni girdik, ihracata yeni başladık. 7 aylık süre zarfında 2 bin 835 ton mermer ihraç ettik. Suudi Arabistan, Cezayir, Fas, İsrail, Dominik Cumhuriyeti ve ABD'ye ihracat yapıyoruz."

Alrai, iç piyasaya ise aylık 800-850 ton, yıllık ortalama 10 bin tona yakın mal verdiklerini belirtti.

- "Şu an 20-25 işçi çalıştırıyoruz"

Suriye'de mermer sektöründe çok iyi işler yaptıklarını ancak savaş sonrası ülkenin yaşanmaz hale geldiğini dile getiren Alrai, Türkiye'de yaşamanın kendisi için çok güzel olduğunu söyledi.

Alrai, 7 kardeş olduklarını, kendisinin babası ve kız kardeşleriyle Türkiye'de yaşadığını, doktor olan ağabeyinin ise Almanya'da bulunduğunu belirterek, "Ben bu bölgeye biraz daha hakimim, müşterilerle ilgileniyorum. Şu an 20-25 işçi çalıştırıyoruz. Bunların içinde benim gibi Suriyeliler de var. Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Hayat burada güzel, yaşamak güzel. Zaten Türkiye eskiden bildiğim bir ülke. Allah'a çok şükür."



