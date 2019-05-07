Suriyeli kadınlara mikrokredi desteği

ANKARA (AA) - AYSU BİÇER - Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında yürütülen projeyle, çoğunluğu iş fikri olan Suriyeli kadınları desteklemek amacıyla kullandırılmak üzere, 1 milyon 125 bin lira tutarında mikrokredi sağlanacak.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen TGMP ile 2003'ten beri Türkiye'de sermayesi olmayan ancak kendi işlerini yapmak isteyen kadınların sermaye ihtiyacı karşılanıyor.

TGMP Genel Müdürü Halil Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 180 bini aşkın dar gelirli kadına mikrokredi kullandırdıklarını söyledi.

Orhan, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren en büyük bağımsız yardım kuruluşlarından CARE International ile başlattıkları pilot proje dahilinde ilk olarak Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'teki Türk ve Suriyeli kadınlara mikrokredi sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"İlk yıl için 540'ını Suriyeli kadınların oluşturacağı 900 kadına 1 milyon 125 bin liralık mikrokredi dağıtmayı hedefliyoruz." diyen Orhan, CARE Turkey'den gelen fonun bir kısmının da Türk kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kullanılacağını dile getirdi.

Orhan, CARE Turkey'in sağlayacağı 1 milyon 125 bin liralık mikrokredinin Türkiye'ye girmesinin önemine işaret ederek, "Mülteci krizinin çözümüne bir nebze de olsa katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Projeyi başlatmadan önce aktif mikrokredi kullanıcısı kadınların katılımıyla bilgilendirme toplantıları yaptıklarını anlatan Orhan, "Onlara uzun süredir komşuluk ilişkilerinin olduğu, güvenilir ve iş yapabilen Suriyeli mültecilere bu projeden bahsetmelerini istedik. Hizmet bedeli dahi almadan mikrokredi vereceğimizi söyledik." diye konuştu.

Orhan, Türk ve Suriyeli kadınların birlikte çalışacaklarını belirterek, sürecin aynı zamanda kadınların öz güvenlerini ve ekonomik karar verme yeteneklerini geliştirecek eğitim programlarıyla destekleneceğini bildirdi.

Bugüne kadar 100 Suriyeli kadına mikrokredi kullandırdıklarını aktaran Orhan, "26 Eylül'e kadar 900 kadına ulaşmayı istiyoruz. Gelecek yılın mart ayına kadar devam edecek bir süreç. Bir yıl içinde geri dönüşlere bakacağız. En önem verdiğimiz nokta, mikrokredi dağıtımı, tahsilatı ve kadınların bu krediden ne kadar gelir elde ettiği." ifadesini kullandı.

İnsanların birbirine güvenmesi ve inanmasının programın esasını oluşturduğunu dile getiren Orhan, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül'ün Türkiye'yi mikrokrediyle tanıştırdığını ve TGMP'nin öncüsü olduğunu söyledi.

- Mikrokredi programı

Türkiye dahil 175 ülkede uygulanan program 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin yanı sıra Time dergisince "Dünyayı Değiştiren 10 Fikirden Biri" olarak" gösterildi.

Projede dar gelirli kadınlara, ilk yıl için en fazla bin liralık mikrokredi sağlanırken, bu rakam yıllar içinde artarak en fazla 5 bin liraya ulaşabiliyor. Türkiye'de mikrokredi uygulamasında teminat, kefalet, icra ve mahkeme süreçleri takip edilmemesine karşın vadesi gelen kredilerde geri dönüş yüzde 100'e yakın oranda gerçekleşti.















