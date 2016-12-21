Suriyelilere girişimcilik eğitimi

KAYSERİ (AA) - Suriyeli sığınmacıların ekonomiye katkılarını sağlamak amacıyla Habitat Derneğince hayata geçirilen "İmece Programı" kapsamında Kayseri'de Suriyelilere "Yenilikçi Düşünme ve Girişimcilik" eğitimi verildi.

Bir otelde düzenlenen eğitime, Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, diğer bazı ülkelerden gelen sığınmacılar katıldı.

Proje eğitmeni Levent Sağıroğlu, girişimciliğin önemi, nasıl olması gerektiği ve girişimcilere verilen fırsatlarla ilgili bilgi verdi.

Sığınmacı statüsündekilerin de iş dünyasına atılabileceğini vurgulayan Sağıroğlu, dünyada bunun örneklerinin bulunduğunu aktarıldı.

Habitat Derneği Genel Sekreteri Anıl Gökrenk, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilen program kapsamında 14 ilde eğitim verileceğini söyledi.

Girişimcilik programını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile ortak yürüttüklerini vurgulayan Gökrenk, "İki yıl sürecek program çerçevesinde Suriye'den gelenlere işlerini kurmaları için eğitim vereceğiz. Proje kapsamında 3 bin kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz. Ayrıca 300 Suriyeliye de kendi işlerini kurmaları için yardımda bulunmayı hedefliyoruz. Kendi yenilikçi iş modellerini oluşturan Suriyeli vatandaşlara proje kapsamında kredi, hibe desteği sağlamayı da planlıyoruz. Kayseri'de yoğun ilgiyle karşılaştık." diye konuştu.