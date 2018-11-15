Sürmene'de 90 metrelik Ro-Ro gemisi yapılacak

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 milyon lira maliyetle 90 metre uzunluğa sahip Ro-Ro gemisi yapılacak.

Çebi Tersanesi Müdürü Hasan Çebi, geminin inşasına başlanması dolayısıyla düzenlenen törende, Kaptan Şirketler Grubu bünyesindeki Nur Gemicilik ve Ticaret AŞ'nin yapacağı geminin, bölgede şimdiye kadar yapılan en büyük boyutlu gemi olacağını söyledi.

KETEKS AŞ için yapılacak geminin yaklaşık 1,5 yılda tamamlanmasını beklediklerini belirten Çebi, "Yaklaşık bin 500 ton gemi çeliği ile inşası tamamlanacak geminin, armatörüne teslim edildikten sonra kuzey-güney Marmara hattında kamyon ve tır taşımacılığı yapması düşünülüyor." dedi.

Çebi, geminin 90 metre uzunluğa, 22 metre genişliğe sahip olacağına dikkati çekerek, "Hedefimiz, ülkemiz ve bölgemizin kalkınması adına, dünya standartlarında ürün üreterek dünya markalarından biri haline gelmek, istihdamı artırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır." dedi.

Hasan Çebi, ortalama 50 tır ve kamyon kapasiteli olması planlanan geminin yatırım maliyetinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğunu da sözlerine ekledi.