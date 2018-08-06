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Sürücülere bayram trafiği uyarısı

-TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı"

Sürücülere bayram trafiği uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacakları uyardı.

Dini bayramların hafta sonları ile birleştirilerek uzatılması durumunda kazalar ile buna bağlı ölü ve yaralı sayısında artış yaşandığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı 10 günlük tatilinde meydana gelen 159 kazada 122 ölü ve 482 yaralı vatandaşımız vardı. Bu yıl da bayramda 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı. Sürücülerimiz trafik kurallarına uymalı, güzergahlarındaki kör noktaları bilmeli ve yolcular emniyet kemerini mutlaka takmalı. Bayramımızın ve tatilimizin zehir olmasına izin vermeyelim."

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