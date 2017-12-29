Sürücülere yılbaşı uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıla dışarıda girecek olan vatandaşlara alkollü araç kullanmamaları uyarısında bulunarak, "Kişisel araçlar yerine taksiler tercih edilmeli. O gün tüm taksici esnafımız 81 il ve ilçelerde 24 saat hizmette olacak." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, alkollü araç kullanımı nedeniyle bu yılın 11 ayında ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanan 2 bin 943 kaza meydana geldiğini belirtti.

Aynı dönemde gerçekleştirilen denetimlerde 103 bin 328 sürücüye alkollü araç kullandıkları için ceza kesildiğine işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Alkol tüketiminin yoğunlaştığı yılbaşı gecesi vatandaşlarımız kendi araçlarını kullanmamalı. Yeni yıla dışarıda girecek olan vatandaşlar alkollü araç kullanmamalı. Kişisel araçlar yerine taksiler tercih edilmeli. O gün taksici esnafımız 81 il ve ilçelerde 24 saat hizmette olacak. Yeni yıla mutlu ve huzurlu girmek istiyorsak trafik kurallarına uyulmalı. Alkol kullanan vatandaşlarımız yetkililerden yardım da isteyebilir."

Apaydın, yılbaşı gecesinin kış mevsiminin ağır yaşandığı günlerden birisi olduğunu belirterek, trafikte seyir eden vatandaşların gizli buzlanma gibi mevsimsel faktörlerin gözden kaçırmaması gerektiğini vurguladı.