Sürücüsüz otomobille gardiyanlı güvenlik

İSTANBUL (AA) - Sürücüsüz otomobillerde güvenliği tam olarak sağlamak adına yen adım atan Toyota, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektronikleri Fuarı'nda (CES) otonom araçlar için geliştirdiği yeni güvenlik sistemlerini tanıttı.

Toyota'nın açıklamasına göre, şirket, sürücüsüz otomobillerde güvenliği tam olarak sağlamak adına yeni bir adım daha attı. Toyota Araştırma Enstitüsü, Las Vegas'ta düzenlenen CES'te otonom araçlar için geliştirdiği yeni güvenlik sistemlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirket, fuarda düzenlenen toplantıda araç üstü kameralar, sensörler ve 3 boyutlu animasyonlar ile hiç kimsenin yaralanmadığı otonom üç araçlı bir kazayı canlı olarak canlandırdı.



- "Gardiyan tam güvenliği sağlayacak"



Sürücüsüz otomobiller için 3 yıl önce çalışmalara başlayan Toyota, otonom sürüşe iki farklı noktadan yaklaşıyor. Bunlardan biri tamamen otonom olan "Şoför" modu ile aracın kontrolünü tamamen sürücüden alıyor. "Gardiyan" adı verilen diğer mod ise sürücünün aracı kontrol etme konusundaki kabiliyetini artırıyor. Herhangi bir kaza durumunda "Gardiyan" modunun devreye girip gerekli müdahaleyi yapması haricinde kontrol her zaman sürücünün elinde oluyor.

Bu yıl tanıtılan yeni sistemdeki "Gardiyan" modu insan ve makine arasındaki yetenek ve güçleri en iyi şekilde harmanlıyor. Modern jet uçaklarından ilham alınarak tasarlanan bu sistemle Toyota kullanıcıları, pilotla birlikte uyum içerisinde çalışan jet uçağındaki sistemi kullanmış gibi oluyor.

Yeni sistemin en büyük özelliği ise insan ve otonom modu arasında ayrı bir kapatma düğmesinin olmaması. Bu sayede iki özellik birbirini etkilemeden, kesintisiz ve uyum içerisinde çalışıyor. Otonom araçtaki "Gardiyan" sisteminin daha akıllı bir makine haline gelmesine yoğunlaşan Toyota, özellikle kavşaklardaki tehlikenin azaltılması alanında büyük ilerleme sağladı. Bunun yanında güvenlik açısından eller direksiyonda ve gözler yolda olmasına karşın Gardiyan modu ile kullanıcılara daha çok sürüş keyfi sunuluyor.