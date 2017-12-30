Süs bitkisinde ihracat hedefi

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, süs bitkisinde 85 milyon dolar olan yıllık ihracatın birkaç yılda 1 milyar dolara çıkarılabileceğini belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 2011'de yaklaşık 11 bin 418 dönüm olan süs bitkileri ekili tarım alanı, 2016'da 48 bin 581 dönüme çıktı. 2011'de 1 milyar 44 milyon 195 bin 929 olan süs bitkileri üretimi de 2016 sonunda 1 milyar 513 milyon 712 bin 547 adede yükseldi.

2016'da süs bitkisi üretimi 2015'e göre ise 41 milyon 588 bin 413 adet azaldı. Toplam üretimin yaklaşık yüzde 40'ı karanfil üretiminden oluştu. Kalanını da diğer kesme çiçekler, iç mekan süs bitkileri, çiçek soğanları ve dış mekan süs bitkileri oluşturdu.

Geçen yıl kesme çiçekte karanfil üretimi 593 milyon 260 bin 930 dalı bulurken, bunu 128 milyon 63 bin 850 adetle gerbera, 89 milyon 415 bin 150 adetle gül, 44 milyon 915 bin 925 adetle kasımpatı (krizantem) ve 40 milyon 601 bin 5 adetle lale takip etti.

Ayrıca, 18 milyon 302 bin 500 solidago (altınbaşak), 17 milyon 980 bin 40 gypsohilla, 17 milyon 820 bin 150 fresia, 15 milyon 68 bin glayöl, 13 milyon 808 bin 850 nergiz, 13 milyon 310 bin 185 lilyum (zambak), 9 milyon 521 bin 500 lisianthus, 6 milyon 425 bin 640 şebboy, 1 milyon 568 bin 350 sümbül, 1 milyon 188 bin anemon (Manisa lalesi), 1 milyon 38 bin iris, 269 bin orkide, 183 bin statice üretildi. 25 milyon 256 bin 300 de diğer kesme çiçeklerden üretim gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde 412 milyon 227 bin 915 adet dış mekan süs bitkisi, 38 milyon 150 bin 927 adet iç mekan süs bitkisi ve 25 milyon 337 bin 330 adet de çiçek soğanı üretimi yapıldı.

- "Sektörün 1 milyar dolarlık ihracat potansiyeli var"

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, süs bitkileri yıllık ihracatının şu anda 85 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu söyledi.

Sektörün en büyük sorunlarından birinin arazi kullanımı ve mülkiyet yetersizliği olduğunu aktaran Bağdatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sorun sektörün sürdürülebilir büyümesinin önündeki en büyük engeldir. Çünkü sektörde faaliyet gösteren üretici ve ihracatçıların yüzde 37'si hiçbir arazi mülkiyeti olmadan, yüzde 83'ü özel şahıslardan kiraladıkları ve sadece yüzde 7'si kamudan kiraladıkları araziler üzerinde çalışmaktadır. Uygun kamu arazilerinin öncelikli, uzun süreli olarak sektör üreticilerine ve ihracatçılarına kiralanması hamlesine girişmek gerekmektedir."

Üreticilerin tarımsal destek ve teşviklere de erişemediğine işaret eden Bağdatlıoğlu, bunun en büyük nedeninin de süs bitkileri sektöründeki faaliyetlerin niteliğine, doğasına uygun olmayan destek ve mevzuatın bulunması olduğunu ifade etti.

Bağdatlıoğlu, "Sektörümüzün mevcut sorunları çözüldüğünde bugün 85 milyon dolar olan yıllık ihracatı birkaç yıl içinde 1 milyar dolara çıkarabiliriz. Sektörümüzün ihracat değeri kilogram başına 6 dolar. Bu Türkiye'nin ihracat ortalaması düşünüldüğünde oldukça yüksek bir rakam." diye konuştu.

Süs bitkileri tüketiminin yurt içinde de giderek arttığını anlatan Bağdatlıoğlu, Türkiye'de önceki yıllarda kişi başı 1 dolar olan süs bitkisi tüketiminin 5 dolarlara kadar çıktığını dile getirdi.