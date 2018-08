Susam fiyatındaki artış simide yansıtılmadı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Susam fiyatlarında son bir yıl içinde meydana gelen artışlar Ankara simidine yansıtılmadı. 100 gramlık Ankara simidi için uygulanan 1,25 liralık liste fiyatı değişmeyecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen yıl temmuzda 6,8 lira olan susamın kilogram fiyatı, bu yılın aynı ayında yüzde 76,4'lük artışla 12 liraya yükseldi.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susamdan rant sağlamak isteyenler bulunduğunu belirterek, bu durumun üreticileri sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Susam fiyatlarından birçok üreticinin etkilendiğine işaret eden Yalçın, "Üreticilerimiz, başta simit olmak üzere susamlı ürünlerin üretimini azaltmak zorunda kalıyorlar. Bu durum vatandaşı da olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki dönemde okullar açılacak ve bu durum öğrencileri de etkileyecek." dedi.

Yalçın, odanın belirlediği ve iki yıldır uygulanan 100 gram Ankara simidindeki 1,25 liralık liste fiyatının aynen devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Susamın yanı sıra maya ve una da zam geldi. Biz simide zam yapma taraftarı değiliz. Susam fiyatında meydana gelen yüzde 76,4'lük artış Ankara simidine yansıtılmadı. Odanın belirlediği ve iki yıldır değişmeyen 100 gram Ankara simidi için 1,25 liralık liste fiyatı aynen devam edecek. Bazı üreticiler simidin gramını düşürerek daha ucuza satıyormuş gibi gösteriyorlar. Her ne kadar susam ve diğer giderlerimize zam gelmiş olsa da şu an Ankaralıya biz bu hizmeti vermeye devam etmek istiyoruz."

Oda olarak üzerlerine düşeni yaptıklarına dikkati çeken Yalçın, "Bu ülke hepimizin. Her patron, her esnaf, her tüccar taşın altına elini koymalı. Esnaflar, sanayiciler sorumluluğunu elini vicdanına koyarak yerine getirirse bu ülkede çok güzel şeyler olur. Her şeyi yöneticilerimizden beklemek yerine, destek olmamız daha doğru olacaktır." diye konuştu.