Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya 2019 Halil Tokel 2019 Yılı Bütçesi Kanun Teklifi
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor

"Susam kullanılan tüm ürünlere indirim geliyor"

- Susam Tahin Helva Reçel İmalatçıları Derneği Başkanı Necati Göksu: - "(Susam ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması) Artan kur baskısı ve gümrük vergileri nedeniyle zor günler geçiren sektörümüz bu karar ile ciddi bir rahatlama yaşayacak" - "Helva, tahin, simit başta olmak üzere susam kullanılan tüm ürünlere yakın zamanda indirim gelecek"

banner17

İSTANBUL (AA) - Susam Tahin Helva Reçel İmalatçıları Derneği (SUTHER) Başkanı Necati Göksu, susam ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin, artan kur baskısı ve gümrük vergileri nedeniyle zor günler geçiren sektörün, susam ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması kararı ile ciddi bir rahatlama yaşayacağını belirterek, "Helva, tahin, simit başta olmak üzere susam kullanılan tüm ürünlere yakın zamanda indirim gelecek." ifadesini kullandı.

Göksu, yaptığı yazılı açıklamada, tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanması ve soyulmuş susam ithalatında uygulanan gümrük vergisinin yüzde 10 olarak belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanması kararının gıda sektöründe olumlu karşılandığını, artan kur baskısı ve gümrük vergileri nedeniyle zor günler geçiren sektörün bu karar ile ciddi bir rahatlama yaşayacağını belirten Göksu, helva, tahin, simit başta olmak üzere susam kullanılan tüm ürünlere yakın zamanda indirim geleceğini bildirdi.

Göksu, "Uzun zamandır merakla beklediğimiz bu karardan dolayı sektörümüz adına yetkililere teşekkür ederiz. Üretici firmaların susam mamulleri kullanılan ürünlerde yüzde 10 ila yüzde 12 arasında indirim uygulaması, hem tüketiciye olumlu yansıyacak hem de enflasyonla mücadele alanında önemli bir adım olacaktır. Maliyet düşüşü tüketiciye yansıyacak. Susam kullanılan 2 binden fazla ürün bu karardan olumlu etkilenecek." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SUTHER
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1