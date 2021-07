Susurluk'u en büyük yapan domatesler toplandı

Sezon açılış töreninde bir konuşma yapan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Haziran ayında Kibar Holding ve Kraft Heinz arasında, Assan Foods hisselerinin devredilmesine ilişkin imzalanan hisse satış sözleşmesi ile ilgili olarak, “Bizler için Assan Foods’un imza attığı başarıların doğal bir sonucu olarak bugün gelinen nokta bir gurur vesilesidir; siz değerli çiftçi kardeşlerimizden müşterilerimize ve tüketicilere tüm paydaşlarımıza sunulan değerlerin, önümüzdeki dönemde daha da fazla artacağına inancımız ise ayrı bir memnuniyet kaynağıdır. Bugüne dek başarıyı, emeği, ürettiğimiz değerleri paylaştık, şimdi de tüm bunların getirdiği gururu ve parlak geleceğin verdiği mutluluğu paylaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Kibar Holding bünyesinde 1998 yılında kurulan ve bugün gelinen noktada günde 4.500 ton taze domates işleyebilme, 4 milyon adet ambalajlı ürün üretebilme kapasitesiyle Türkiye’nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde en büyük üreticisi olan Assan Foods, gelenekselleşen “Domates İşleme Sezonu Açılış Töreni”ni Susurluk Fabrikası’nda gerçekleştirdi.

Salça üretiminde kullanılan endüstriyel domatesin en yoğun yetiştirildiği bölge olan Karacabey Ovası’nın yanında, Susurluk’ta kurulu Assan Foods fabrikasında gerçekleşen ve mevsimin ilk domates hasadının Susurluk Fabrikası’na gelişinin, çiftçilerle birlikte kutlandığı törene, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu ev sahipliği yaptılar.

Törendeki konuşmasında, Haziran ayında Kibar Holding ve Kraft Heinz arasında, Assan Foods hisselerinin satışını öngören bir mutabakat imzalandığını hatırlatan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, iki şirket arasında başlayan ve sürekli gelişerek süren ticari ilişkinin, Türkiye ekonomisine doğrudan yabancı yatırım değeri sağlayan bir şekle dönüşmekte olduğunu ifade etti.

Ali Kibar, sözlerine şöyle devam etti: “Bu satış işlemi, Rekabet Kurumu ve bazı onay süreçleri aşamasındadır. Öte yandan, tüm dünyanın pandemiden etkilendiği bir dönemdeki bu yatırım daha da anlamlı hale gelmektedir. 1998 yılından bu yana siz değerli çiftçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz emek ve başarı yolculuğumuzda, ne kadar değerli bir noktaya geldiğimizi görmekteyiz. Kurulduğumuz günden bu yana, yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki performansımız, uluslararası standarttaki üretim anlayışımız, geniş ve inovatif ürün portföyü ile rakiplerinden ayrışan Assan Foods’un bu başarısı, hepimizin ortak azmi ve gayretlerinin sonucudur. Bugün bu başarıda pay sahibi ve teşekkür hak eden siz değerli dostlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla beraberiz.”

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, konuşmasını, “Bizleri burada hep evimizde hissettiren, senelerce gurur ve mutlulukla iş birliği ve ortaklık yaptığımız siz değerli çiftçi kardeşlerimize, bizlere her zaman temiz, kaliteli domatesleri getirdiğiniz ve sürdürülebilir kaliteli ham maddeyi sağladığınız için teşekkür ediyorum. Assan Foods bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarıma, bilgili, azimli ve tutkulu çalışmalarıyla toprağın bereketi ve çiftçi kardeşlerimizin emeğini, müşterilerimiz ve ülkemiz ekonomisinde katma değere, dünyanın birçok noktasında insanlar için güvenilir lezzetlere dönüştürdükleri ve bu başarılı iş modeline katkıları için teşekkür ederim. Tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize, bizlere olan güvenleri ve bizleri her zaman daha iyisini yapmaya teşvik ettikleri için, Kamu ve yerel yöneticilerimize, destekleriyle her zaman yanımızda oldukları için; Kraft Heinz yönetimine, Assan Foods’un ve Türkiye’nin potansiyeline olan inançları ve Assan Foods’un ürettiği değerleri büyütmeye yönelik, yakından görmüş olduğumuz istek ve azimleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum” sözleriyle sürdü.

“Assan Foods’un global pazarlarda yeni başarılara koşacağına inanıyorum”

Konuşmasında “Bizler için Assan Foods’un imza attığı başarıların doğal bir sonucu olarak bugün gelinen nokta bir gurur vesilesidir; siz değerli çiftçi kardeşlerimizden müşterilerimize ve tüketicilere tüm paydaşlarımıza sunulan değerlerin, önümüzdeki dönemde daha da fazla artacağına inancımız ise ayrı bir memnuniyet kaynağıdır” vurgusuna yer veren Ali Kibar, “ Bu değerlerin, Kraft Heinz’ın işlerine olduğu kadar, Assan Foods’a, tüm paydaşlarımıza ve bölgemizin gelişimine ilave önemli yeni yatırımlarla katkılar sağlayacağına, önümüzdeki dönemde çiftçi kardeşlerimizin, çalışma arkadaşlarımızın, fabrikamızın, Colorado, Kingtom, Oba gibi markalarımızın çok daha iyi yerlere geleceğine; Assan Foods’un, global pazarlarda yeni başarılara koşacağına inanıyorum” dedi.

“Gururu ve Mutluluğu Paylaşıyoruz”

Ali Kibar, sözlerine şöyle devam etti: “İyisiyle kötüsüyle yılları birlikte yaşadık ve şimdi de daha güzel süreçleri birlikte karşılamaya hazırlanıyoruz. Bugüne dek başarıyı, emeği, ürettiğimiz değerleri paylaştık, şimdi de tüm bunların getirdiği gururu ve parlak geleceğin verdiği mutluluğu paylaşacağımıza inanıyorum. Dünden bugüne, bugünden yarına bizlerle olacağınıza olan inancımızla bu özel günümüzde sizlere teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Tören kapsamında, yine gelenekselleştiği üzere, üç sene boyunca taahhütlerini eksiksiz yerine getiren çiftçilere de Çiftçi Bağlılık ödülleri verildi.