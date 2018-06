SÜT-D'den “plastik ayak izini“ azaltmak için 10 öneri - Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "plastik ayak izini" azaltacak 10 öneri açıklandı.

ANKARA (AA) - Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "plastik ayak izini" azaltacak 10 öneri açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamada, dünyada her dakikada 1 milyon plastik şişenin satın alındığı, modern dünyanın vazgeçilmez ürünü olan plastiklerin çevre kirliliğini artırdığı kaydedildi.

Değerli bir malzeme olan plastikleri kullanırken bilinçli olmanın önemine işaret edilen açıklamda, bir plastik şişenin suda 450 yıl bozulmadan kalabildiğine dikkat çekildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından bu yılki 5 Haziran Dünya Çevre Günü temasının "Plastik Kirliliğini Yen" olarak tanımlandığını belirterek, "Plastikler günümüzde cep telefonundan uçağa, gözlükten ilaç kutusuna, diş fırçasından yapay kalp kapakçıklarına kadar hayatımızın her alanında vazgeçilmeyecek bir yere sahip. Hayatımıza konfor, kolaylık, hız ve kalite sağlayan plastikler, yanlış ve aşırı kullanım nedeniyle çevre kirliliği sorunlarına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Karaosmanoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan plastik kirliliği rakamlarına göre, son 10 yılda, geçen 100 yılın toplamından daha fazla plastik üretildiğinin ve atık plastiklerin tüm atıkların yüzde 10’unu oluşturduğunu aktardı.

Dünya genelinde, yıllık 500 milyar plastik poşet kullanıldığını ve okyanusların her yıl 8 milyon ton plastik tarafından kirletildiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, "plastik ayak izini" azaltacak 10 öneriyi ise şöyle sıraladı:



" - Plastik yerine paslanmaz çelik çatal, kaşık ve bıçak kullanalım,

- Plastik pipet kullanımından vazgeçelim,

- Alışverişe giderken yanımıza file veya pamuklu alışveriş çantaları alalım,

- Ofisimizde plastik bardaklar yerine kendi bardaklarımızı kullanalım,

- Plastik şişeden su içmek yerine; bir su kabı ya da matara edinelim,

- Biyobozunur diş fırçası tercih edelim,

- Bulaşık ve çamaşır deterjanları ile sıvı sabunların ambalajlarını yeniden kullanalım,

- Kulak temizleme çubuklarını ihtiyacımız kadar kullanalım,

- Plastik ambalajları kullandıktan sonra geri dönüşüme göndermeden önce evimizde yeniden nasıl değerlendirebileceğimize bakalım,

- Plastiklerin döngüsel ekonomide geri dönüşümün en önemli hammaddelerinden biri olduğunu bilerek, atık endüstrimiz için geri dönüşüm kutularına atalım."